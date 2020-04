Mentre il Paese si prepara ad affrontare la tanto discussa Fase Due delle misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19, continuano i lavori di potenziamento delle infrastrutture telematiche che vedono in prima linea TIM e Infratel Italia – la società pubblica italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni per il Ministero dello sviluppo economico come società in house.

Ecco i Comuni in cui arriva la fibra ottica di TIM

TIM e Infratel Italia, sulla scorta dell’annuncio diffuso lo scorso 7 aprile, si stanno dando da fare per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica in tutto il Paese.

Allo stato attuale i lavori sono già stati ultimati in ben 241 Comuni e la previsione è di portare il totale a 310 entro il mese di maggio.

Le Regioni interessate sono numerose, nella fattispecie si tratta di Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Toscana. È bene precisare che per ciascuna Regione occorre distinguere tra interventi già realizzati e interventi pianificati per il mese di maggio 2020. Ecco la lista completa dei Comuni suddivisi per Regione.

Abruzzo

Attivati (28): Barisciano, Cappelle sul Tavo, Castel Frentano, Corropoli, Crecchio, Cugnoli, Cupello, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Miglianico, Monteodorisio, Nereto, Orsogna, Paglieta, Pescocostanzo, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Sant’Eusanio del Sangro, Scanno, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Tossicia, Trasacco, Villamagna.

In fase di attivazione (4): Bisenti, Bussi sul Tirino, Colledara, Controguerra.

Calabria

Attivati (36): Albi, Antonimina, Aprigliano, Brognaturo, Bruzzano Zeffirio, Buonvicino, Canna, Cardinale, Careri, Casali del Manco, Castelsilano, Colosimi, Cosoleto, Dasà, Domanico, Filogaso, Gerocarne, Lamezia Terme, lappano, Maierato, Melicucca’, Montepaone, Pallagorio, Pizzoni, Riace, San Gregorio d’Ippona, San Lorenzo del Vallo, San Pietro in Guarano, San Sostene, Simbario, Sorbo San Basile, Spadola, Tarsia, Torre di Ruggiero, Varapodio, Vazzano.

In fase di attivazione (35): Aieta, Arena, Belcastro, Belsito, Bova, Calanna, Carfizzi, Cellara, Ciminà, Cleto, Feroleto della Chiesa, Figline Vegliaturo, Francavilla Angitola, Francica, Galatro, Jacurso, Magisano, Marcedusa, Nocara, Paludi, Panettieri, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, San Basile, San Cosmo Albanese, San Floro, San Mango d’Aquino, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Serra d’Aiello, Serrata, Staiti, Vaccarizzo Albanese, Zaccanopoli.

Lazio

Attivati (7): Arcinazzo Romano, Gallicano nel Lazio, Riano, Ripi, Sant’Elia Fiumerapido, Sermoneta, Supino.

In fase di attivazione (1): Fiano Romano.

Lombardia

Attivati (2): Nerviano, Senago.

Marche

Attivati (5): Comunanza, Fermignano, Ostra, Porto Recanati, Urbania.

In fase di attivazione (1): Peglio.

Puglia

Attivati (10): Accadia, Candela, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Corsano, Cursi, Deliceto, Ortelle, Spongano, Supersano.

In fase di attivazione (6): Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Pietramontecorvino, Poggiorsini.

Sardegna

Attivati (148): Abbasanta, Ales, Ardauli, Assolo, Ballao, Baradili, Baressa, Bari Sardo, Barrali, Barumini, Bonarcado, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Burcei, Cardedu, Cargeghe, Codrongianos, Collinas, Decimoputzu, Donori, Erula, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Florinas, Furtei, Gadoni, Gavoi, Genoni, Gergei, Gesico, Gesturi, Ghilarza, Giba, Gonnesa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Guamaggiore, Guasila, Isili, Jerzu, Laconi, Laerru, Las Plassas, Loceri, Lotzorai, Lunamatrona, Mandas, Masainas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Mondotres, Mores, Muros, Narcao, Neoneli, Norbello, Nughedu San Nicolò, Nurachi, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nureci, Nurri, Ollastra, Olmedo, Orani, Orotelli, Orroli, Ortacesus, Oschiri, Osini, Pabillonis, Pau, Pauli Arbarei, Paulilatino, Perdasdefogu, Perdaxius, Perfugas, Pimentel, Putifigari, Romana, Sadali, Samassi, Samatzai, Samugheo, San Basilio, San Nicolò d’Arcidano, San Nicolò Gerrei, San Vito, Santadi, Sant’Andrea Frius, Sant’Anna Arresi, Sant’Antonio di Gallura, Santu Lussurgiu,Sardara, Scano di Montiferro, Sedilo, Segariu, Selegas, Seneghe, Senis, Senorbì, Serrenti, Serri, Setzu, Seui, Seulo, Siamanna, Siapiccia, Siddi, Siliqua, Silius, Sini, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Suni, Teulada, Tissi, Tonara, Torralba, Tratalias, Tresnuraghes, Tuili, Turri, Ulassai, Uras, Uri, Usini, Ussana, Ussaramanna, Ussassai, Vallermosa, Villa San Pietro, Villa Verde, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villaperuccio, Villaputzu, Villaspeciosa, Villaurbana, Zeddiani.

In fase di attivazione (21): Allai, Asuni, Bortigiadas, Busachi, Fluminimaggiore, Magomadas, Martis, Musei, Nughedu, Santa Vittoria, Nuxis, Osidda, Padru, Pompu,Sennariolo, Sorgono, Sorradile, Talana, Triei, Ulà Tirso, Villa Sant’Antonio, Villanovafranca.

Toscana

Attivati (5): Altopascio, Bientina, Cerreto Guidi, Porcari, Santa Croce sull’Arno.

In fase di attivazione (1): Pomarance.

