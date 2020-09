Tom Clancy’s The Division è un gioco di azione con elementi RPG e visuale terza persona ed è il primo capitolo dell’omonima serie di Tom Clancy. Il gioco è ambientato in una New York precipitata nel caos in seguito a un virus che ha infettato la maggior parte della popolazione e mette il giocatore nei panni di un Agente con la missione mettere in sicurezza la città.

Tom Clancy’s The Division gratis fino all’8 settembre

Ubisoft ha deciso di offrire Tom Clancy’s The Division gratis per PC per alcuni giorni a partire da oggi fino all’8 settembre, quindi è l’occasione giusta, per chi è nuovo alla serie, per effettuare il download di una copia gratuita e magari continuare con il seguito ambientato a Washington D.C..

“Ubisoft è lieta di offrirti Tom Clancy’s The Division. Puoi riscattare il tuo gioco gratuito dal giorno alle fino al giorno alle (ora locale) e potrai giocarci in qualsiasi momento!”

Come ottenere una copia gratuita di Tom Clancy’s The Division

Per ottenere una copia gratuita di Tom Clancy’s The Division per PC è sufficiente visitare il link sottostante e seguire le istruzioni per iniziare il download dal sito Ubisoft attraverso il proprio account Uplay.

