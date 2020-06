Se c’è una feature in cui WhatsApp è di molto in vantaggio rispetto a Telegram, quella è certamente la funzione di videochiamata. Ad oggi l’applicazione di Durov non le ha ancora mai lanciate in versione stabile, sebbene ultimamente abbia fatto esplicitamente riferimento ad esse durante festeggiamenti dei 400 milioni di utenti sulla piattaforma.

Un assaggio che fa ben sperare

In queste ore, però, grazie a questo video pubblicato su Reddit, abbiamo modo di scoprire in anteprima come potrebbe mostrarsi la feature una volta disponibile a tutti. Dai commenti pubblicati in risposta al post scopriamo che si tratta di una versione pre-alpha del client di instant messaging, quindi in uno stadio piuttosto prono a bug, crash e malfunzionamenti.

La videochiamata su Telegram è attualmente limitata a solo due persone, ma è probabile che si tratti di condizione legata allo stato dei lavori della feature. L’azienda ha sempre fatto riferimento alle videochiamate di gruppo, pertanto ci aspettiamo che sarà possibile lanciarsi in chiamate video con più persone non appena verrà rilasciata al pubblico.

Purtroppo il video non ci permette di scoprire altro sulle chiamate video di Telegram, se non che siano in fase di sviluppo avanzato e rilegate unicamente alle feature sperimentali a cui sta lavorando il team di sviluppo.