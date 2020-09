TCL Electronics annuncia l’arrivo in Italia di due nuove serie di TV 4K dal design ultra sottile: parliamo della Serie P61 con HDR10 e della Serie P81 con HDR PRO, entrambe disponibili in diversi formati a partire da rispettivamente 43 e 50 pollici.

TCL Serie P61: da 349 euro per Android TV 4K con HDR10

La nuova Serie P61 di TCL è pensata per chi vuole stile, qualità delle immagini e facile accesso ai contenuti senza spendere troppo. Le nuove TV 4K Slim sono disponibili nei formati da 43″, 50″, 65″, 70″ e perfino 75″ e mettono a disposizione pannelli a risoluzione 4K UHD con High Dynamic Range (HDR): in particolare, grazie allo SMART HDR, le TV sono in grado di aggiornare i contenuti SDR in HDR, offrendo una maggiore qualità in contrasti e colori anche attraverso l’IA.

Con Micro Dimming Pro, la Serie P61 è capace di analizzare le immagini suddividendole in circa cento zone separate, in modo da adattare al meglio luminosità e contrasto. Grazie al supporto Dolby Audio, le Android TV della gamma sono in grado di dire la loro anche dal punto di vista sonoro, con surround dinamico di alta qualità.

La Serie P61 di TCL è disponibile in Italia da questo settembre 2020 al prezzo di partenza di 349 euro.

HDR PRO su TCL Serie P81

La Serie P81 di TCL garantisce salti in avanti attraverso HDR PRO con Motion Clarity Pro, Dolby Vision e HDR10. Gli utenti avranno l’opportunità di accedere facilmente ai contenuti grazie ai comandi vocali Hands-Free integrati, parlando direttamente al televisore. La gamma è caratterizzata da un design più lussuoso in alluminio con un elegante supporto centrale, e da una cornice sottile per “risparmiare” spazio.

In aggiunta allo SMART HDR, la Serie P81 integra HDR PRO, una soluzione che migliora contrasto e colori delle scene, oltre a riprodurre immagini più ricche di dettagli con maggiore accuratezza persino nelle sfumature più estreme. Combinato con Motion Clarity Pro garantisce un’esperienza visiva migliore anche nelle scene di rapido movimento. Lato audio, la nuova gamma di TV supporta Dolby Atmos, per un maggiore realismo sonoro.

La Serie P81 di TCL è disponibile nei formati da 50″, 55″ e 65″ e arriverà in Italia nel corso del mese di settembre a un prezzo di partenza di 499,99 euro.

Le funzioni smart di Serie P61 e Serie P81 TCL

Entrambe le nuove gamme di TV TCL possono contare su tantissime funzionalità smart, soprattutto grazie alla presenza di Android TV. A bordo troviamo infatti l’integrazione con Google Home e Google Assistant, per accedere ancora più rapidamente alle varie applicazioni (come Netflix o YouTube), così come l’assistente Amazon Alexa, per chi lo preferisce.

Come anticipato, la Serie P81 integra anche il controllo vocale Hands-Free: gli utenti possono utilizzare la propria voce per accedere ai contenuti, cambiare canale, accendere o spegnere la TV e tanto altro. Entrambe le serie di Android TV TCL supportano Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Disney+ in 4K HDR.

