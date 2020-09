Anche se in maniera del tutto anomala rispetto a quanto avveniva in passato, ha preso il via IFA 2020, la più grande manifestazione dedicata all’elettronica di consumo che si svolge a Berlino. Tra le aziende che vi prendono parte troviamo Tado°, azienda tedesca specializzata in prodotti per la domotica, che ha presentato diverse novità.

In particolare sono stati annunciati due dispositivi wireless e un servizio davvero utile, che consente il più delle volte di risparmiare costosi (e spesso inutili) interventi tecnici.

Termostato intelligente wireless

Il Termostato Intelligente V3+ si arricchisce da oggi di una nuova soluzione che al kit di base aggiunge un termostato wireless. Gli utenti potranno continuare a utilizzare un termostato cablato ma in caso di ristrutturazioni, o di necessità di avere un termostato in una stanza diversa, sarà sufficiente posizionare una nuova unità wireless.

La nuova unità è compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento e potrà essere posizionata, ad esempio in prossimità di un boiler con termostato non cablato. Il termostato intelligente wireless Tado° con il kit di base è proposto al prezzo di 229,99 euro.

Sensore di temperatura wireless

La seconda novità è rappresentata da un sensore di temperatura, anche in questo caso wireless, in grado di rilevare temperatura e umidità, con la possibilità di controllare più teste termostatiche, anche in stanze diverse. Isolando il sensore rispetto alla fonte di calore è possibile regolare in maniera più accurata il clima domestico, ottenendo anche un consistente risparmio.

L’interfaccia integrata consente la regolazione manuale sul dispositivo stesso, che può essere posizionato ovunque ce ne sia bisogno, senza che sia necessario utilizzare alcun cavo. Il design è lo stesso, elegante e minimalista, rispetto all’intera serie per poter essere inserito in qualsiasi arredamento.

Il costo del sensore di temperatura wireless Tado°, già in vendita sul sito ufficiale, è di 79,99 euro.

Care & Protect

Care&Protect è una innovativa funzione che permette di monitorare 24 ore su 24 il proprio sistema di riscaldamento domestico, rilevando eventuali guasti alla caldaia e fornendo utili consigli per risolverli in completa autonomia. Nel caso si tratti di un guasto che richiede l’intervento di personale specializzato, sarà possibile ricevere informazioni su chi chiamare per ottenere assistenza.

Care & Protect avviserà l’utente se è necessario un riavvio della caldaia o lo spurgo dei caloriferi e manderà una notifica sullo smartphone nel caso di problemi che potrebbero provocare il blocco dell’impianto. In questo modo è possibile evitare danni irreparabili alla caldaia, intervenendo ancora prima che si verifichi il problema.

In caso, ad esempio, di un calo della pressione dell’acqua, l’utente potrà intervenire per ripristinarla, senza che la caldaia lavori in modo anormale finendo poi per rompersi. Anche le caldaie più datate, prive quindi di una connessione digitale, possono essere monitorate grazie agli algoritmi intelligenti che riescono a identificare i potenziali guasti basandosi sui dati raccolti, come ad esempio la temperatura delle stanze.

La funzione Care&Protect sarà disponibile, con un aggiornamento dell’app Tado°, per tutti i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento mensile Auto-Assist, al costo di 2,99 euro al mese o 24,99 euro all’anno.