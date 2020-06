Il prossimo 1 luglio 2020 gli utenti muniti dello smartwatch Suunto 7 riceveranno un importante aggiornamento software che introdurrà alcune funzioni piuttosto rilevanti.

Novità aggiornamento Suunto 7

L’update permetterà agli utenti di accedere in maniera più semplice ad alcune aree relative all’allenamento fisico e dell’attività quotidiana, come ad esempio il conteggio dei passi e delle calorie direttamente tramite l’applicazione Suunto Wear a livello della scheda Suunto Today sul proprio smartphone.

Gli utenti potranno poi sfruttare la modalità sport personalizzate così come fare affidamento alla tecnologia Suunto Heatmaps per la gestione del “social distancing” durante l’emergenza COVID-19. Tramite essa si avrà rapida visione di quelli che sono i percorsi con afflusso maggiore, cosa che permetterà all’utente di ponderare in anticipo le zone all’aperto dove è possibile fare attività fisica in cui è presente il minor afflusso di persone.

Suunto Heatmaps, direttamente sul display dello smartphone o dello smartwatch, suddividerà ogni sport con un colore a sé, mentre i grafici indicheranno le zone in cui è più sensato fare attività fisica senza rischi.

Come aggiornare Suunto 7

L’aggiornamento software per Suunto 7 sarà disponibile a partire dal prossimo 1 luglio 2020 e verrà automaticamente scaricato quando lo smartwatch sarà coperto da connettività Wi-Fi e in carica. Alla ricezione dell’update bisognerà semplicemente autorizzare l’installazione tramite la notifica e attendere la conclusione del processo.

