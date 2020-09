Spotify è uno dei servizi di streaming musicale più popolari disponibile sia su Android che su iOS, oltre che su desktop e riceve continuamente aggiornamenti e miglioramenti delle funzionalità offerte.

Spotify sta attualmente sperimentando nuove funzionalità tra cui la possibilità di far assaggiare agli utenti gratuiti una interessante funzionalità che è da sempre prerogativa degli utenti abbonati.

Spotify consente la riproduzione offline anche agli utenti gratuiti

La nota sviluppatrice e ricercatrice di app Jane Manchun Wong è stata in grado di scoprire che presto anche gli utenti gratuiti di Spotify potranno ascoltare musica in streaming offline.

Dal momento che normalmente l’ascolto della musica di Spotify in modalità offline è privilegio degli utenti paganti, per gli utenti che fruiscono gratuitamente del servizio l’ascolto senza internet sarà limitato a un massimo di 30 minuti ogni giorno.

Per alcuni utenti questa funzionalità potrebbe essere sufficiente pur essendo limitata, ma ovviamente Spotify spera di invogliare i clienti gratuiti a diventare abbonati. Al momento mancano ulteriori dettagli su questa innovazione per gli utenti non paganti, tuttavia il lancio della funzionalità potrebbe essere imminente.

L’ascolto di musica offline prevede il download dei brani, quindi sarà interessante vedere come Spotify gestirà questo aspetto e se altri servizi concorrenti come Deezer, Amazon Music, Apple Music, Tidal e YouTube Music, seguiranno l’esempio.

Altre funzionalità in sviluppo per Spotify

Spotify sta sviluppando anche una funzionalità chiamata “I tuoi episodi”, che permetterà di salvare episodi specifici dei propri podcast preferiti, e l’opzione per l’aggiornamento automatico delle proprie playlist con nuove canzoni.

Spotify ha in cantiere anche una nuova schermata home per la modalità auto, che secondo la ricercatrice includerà griglie più grandi per le playlist consigliate, un banner che informa gli utenti che possono controllare Spotify tramite Google Assistant e una barra di navigazione ridisegnata per la modalità auto, inoltre ci sarà una nuova interfaccia utente per Spotify Car Mode.

Vale la pena sottolineare che le nuove funzionalità devono ancora essere confermate da Spotify, quindi potrebbero diventare disponibili tra molto tempo come non vedere mai la luce.

