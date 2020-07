Spotify ha istituito una nuova forma di abbonamento per andare incontro alle coppie conviventi a cui non dispiacerebbe risparmiare qualche euro sul mensile. Si chiama Spotify Premium Duo e come suggerisce il nome consente di ottenere due account Premium distinti ad un costo ridotto rispetto all’account Premium individuale.

La condizione necessaria per attivare Spotify Premium Duo è che i due fruitori vivano sotto lo stesso tetto, esattamente la stessa della formula Spotify Premium Family dà accesso a tutte le funzionalità del servizio di streaming musicale a sei membri conviventi di una famiglia per 14,99 euro al mese.

Prendete dunque le condizioni di Spotify Premium Family, applicatele a due persone per ottenere la nuova formula Spotify Premium Duo: due account per una coppia che vive insieme, playlist Duo Mix regolarmente aggiornata con la musica più ascoltata da entrambi e ovviamente nessuna pubblicità, riproduzione offline e on demand il tutto per 12,99 euro al mese, ossia 6,50 euro ciascuno.

In questo modo Spotify continua ad allargare l’offerta per incontrare le esigenze del maggior numero di persone: oltre all’account Premium individuale da 9,99 euro al mese, al Family da 14,99 euro e allo Student per gli universitari da 4,99 euro, la gamma si amplia con Spotify Premium Duo da 12,99 euro al mese.

In ciascun caso l’azienda offre un mese di prova gratuito delle funzionalità Premium a tutti coloro che non le hanno mai provate. Per dettagli e adesioni potete consultare questa pagina.