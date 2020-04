Il team di Spotify di tanto in tanto lancia nuove playlist per consentire agli utenti di scoprire brani musicali e avere a propria disposizione elenchi di canzoni pronti all’uso per ogni esigenza e l’ultima della serie è Daily Wellness.

Così come suggerisce il suo stesso nome, la nuova feature di Spotify è dedicata al benessere, un aspetto ancora più importante in questi giorni di privazioni e stress a causa della pandemia di Coronavirus.

Stando a quanto reso noto dal team di questo popolare servizio di streaming musicale, Daily Wellness è un mix personalizzato di podcast motivazionali e musica di benessere che può aiutare gli utenti a trovare positività, consapevolezza o pace durante la giornata.

Spotify si arricchisce di nuove playlist

La nuova playlist si aggiorna una volta al mattino e una alla sera e comprenderà ore di contenuti, dalla musica a podcast dedicati al benessere, oltre ad alcune nuove cose.

La mattina Daily Welness accoglierà gli utenti con contenuti positivi e motivazionali per iniziare al meglio la giornata (come Daily Quote e Yoga Girl Daily) mentre la sera presenterà contenuti un po’ più rilassanti (come Daily Breath con Deepak Chopra o The Slowdown).

Daily Wellness è al momento disponibile negli USA e nel Regno Unito. Spotify può essere scaricata dal Google Play Store o dall’App Store.