L’emergenza sanitaria che sta costringendo a casa miliardi di persone non rallenta però lo sviluppo di nuove funzioni da parte delle grandi compagnie, che sfornano aggiornamenti a ritmo costante. Oggi vi parliamo di alcune novità riguardanti Spotify, Sonos e Google.

Playlist di podcast per Spotify

Le playlist di Spotify sono uno degli strumenti più utili per trovare tesori nascosti o nuovi brani musicali. A partire da oggi la funzione va a coprire anche i podcast, con una serie di playlist, ben 14, curate dal team di Spotify, pensate per coprire ogni genere di argomento, dal cibo alla scienza, dalle interviste ai racconti criminali.

Da tempo Spotify sta investendo pesantemente sui podcast, con l’obbiettivo dichiarato di diventare il punto di riferimento dell’intero mercato, e la nuova proposta rappresenta indubbiamente un significativo passo in avanti verso il raggiungimento del traguardo.

Arriva Sonos Radio

Dopo aver realizzato speaker per parecchi anni, Sonos ha deciso di passare al livello successivo, lanciando Sonos Radio che permetterà di ascoltare migliaia di stazioni radio terrestri. Il servizio potrà inoltre contare su una serie di stazioni tematiche e canali creati direttamente dagli artisti, per soddisfare i gusti degli ascoltatori.

Al momento sono oltre 60.000 le stazioni radio da tutto il mondo, grazie a un accordo con TuneIn e iHeartRadio, due dei servizi più conosciuti al mondo. Sono aggiungerà a breve ulteriori stazioni grazie alle partnership in via di definizione con Radio.com e Global.

Per differenziarsi rispetto ad altre proposte simili troviamo Sonos Sound System, privo di pubblicità, che ospita conduttori famosi con nuovi contenuti rilasciati ogni mercoledì e vengono mostrati a ogni accesso.

Nuove anche le partnership con artisti famosi, per creare stazioni radio (non live) con contenuti a loro scelta. I primi artisti a collaborare sono Thom Yorke, frontman dei RadioHead, Brittany Howard degli Alabama Shakes, David Byrne e Third Man Records. Per il resto Sonos Radio offre trenta stazioni suddivise per genere, con annunci pubblicitari, un passaggio obbligato per acquisire più rapidamente nuovi utenti.

Il servizio può essere utilizzato al momento solo su hardware Sonos, quindi potrete utilizzarlo solamente in casa, visto che al momento la compagnia non sembra intenzionata a portarlo su altre piattaforme.

Vendite gratuite su Google Shopping

Con i negozi fisici chiusi in numerosi paesi a seguito delle misure restrittive per rallentare la diffusione del nuovo coronavirus, sta crescendo in maniera esponenziale il commercio online, che sta diventando sempre più importanti per tutte quelle attività commerciali che utilizzano questo canale di vendita.

Attualmente però non tutte le attività possono permettersi gli investimenti necessari per vendere online e ancora una volta Google ci mette una pezza con Google Shopping. A partire dalla prossima settimana, al momento solo per gli USA, la scheda di Google Shopping mostrerà soprattutto inserzioni gratuite, dando il giusto spazio anche a quelle attività che hanno minori risorse a disposizione.

Per le attività questo significa una maggiore visibilità a costo zero verso milioni di utenti che ogni giorno si rivolgono a Google per le proprie necessità legate allo shopping. Questo ovviamente non significa che gli utenti paganti saranno penalizzati, visto che le loro offerte saranno visibili e potranno essere integrate con nuove inserzioni gratuite.

Inizialmente, entro la fine del mese di aprile, le nuove inserzioni saranno disponibili per gli utenti degli Stati Uniti ma entro l’anno raggiungeranno il resto del globo. Per semplificare i pagamenti inoltre sta per partire una nuova collaborazione con PayPal che permetterà ai venditori di utilizzare il proprio account per accettare le transazioni.