Il 2020 vedrà uno scontro parecchio duro fra Microsoft e Sony nel settore delle console. Entrambe, infatti, rilasceranno la nuova generazione di console più o meno ad autunno e avranno dalla loro un hardware che, secondo le ultime informazioni disponibili, sarebbe in grado di spingere l’asticella ancora più in alto.

Un concept designer immagina come sarà la PlayStation 5

Se già di diverso tempo abbiamo modo di conoscere le caratteristiche tecniche della PlayStation 5, stessa cosa non si può dire per il suo design. Il team di Sony sta facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda la segretezza, lasciando poco spazio ai classici leaker che, ad oggi, non sono ancora riusciti a darci un’assaggio di quello che sarà il design finale della console di Sony.

Questo però non ha scoraggiato il concept designer Jermaine Smit che ne ha immaginato le fattezze nel video presente in calce alla news. Nel video è possibile notare la presenza di un design radicalmente differente rispetto all’attuale generazione di console, cosa che si può dire anche per il DualShock 5 che perde il classico pad touch superiore a favore di un mini display.

Il concept designer immagina un design minimal ma dal forte sapore premium, tale da rendere l’attuale stile della PS4 giocattoloso, quasi di terza categoria. Design a parte, l’aspetto più importante su cui Sony si giocherà il tutto e per tutto è certamente l’aspetto economico.

Bloomberg è certo che gli executive di Sony stanno passando un brutto quarto d’ora da questo punto di vista, arrivando addirittura a considerare l’idea di prezzare al ribasso la console per evitare un calo drastico delle vendite.

La componentistica interna e le novità hardware dovrebbero far lievitare il costo della console fino a circa 475 euro – si parla di rumor, sia chiaro -, cosa che rappresenta un aumento di prezzo piuttosto notevole rispetto ai 399 euro richiesti per la PlayStation 4.

Riuscirà Sony a fare un piccolo miracolo con la PlayStation 5? E riuscirà a mantenere il trono di console numero 1 al mondo nonostante le ottime cose che si rumoreggiano sulla nuova console di Microsoft?