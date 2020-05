Sony ha una storia vincente anche per quanto riguarda il settore audio, dove cuffie, speaker e sistemi professionali sono costantemente utilizzati da milioni di utenti in tutto il mondo. In queste ore il colosso giapponese presenta due novità per quanto riguarda le soundbar, ovvero Sony HT-G700 e Sony HT-S20R.

Specifiche Sony HT-G700

Sony HT-G700 è un sistema 3.1 con supporto al Dolby Atmos ed in grado di garantire un ascolto di altissimo livello, soprattutto del parlato. Questo è possibile grazie alla presenza della tecnologia Vertical Surround Engine: i tre speaker frontali permettono di godere di un muro sonoro avvolgente, chiaro e ben bilanciato.

Inoltre, grazie alla presenza del tasto Immersive AE (Audio Enhancement), la soundbar Sony HT-G700 è in grado di convertire l’audio stereo in surround fino a 7.1.2. La soundbar non è però solo adatta all’ascolto del parlato, ma anche della musica in generale. Infatti, forte della tecnologia S-Force Pro, Sony HT-G700 è in grado di regalare un’esperienza di ascolto estremamente ricca, ben bilanciata.

Troviamo anche la presenza del tasto rapido per passare rapidamente fra vari preset di equalizzazione: cinema, musica, vocale e notturna. La penultima modalità è indirizzata agli utenti che cercano un’esperienza di ascolto del parlato senza compromessi, mentre la modalità notturna bilancia l’audio in modo da non perdersi importanti dettagli anche a volume basso. La presenza del subwoofer dedicato è un punto a favore di chi necessita di un componente in grado di processare correttamente le frequenze basse.

Il sistema può essere facilmente affiancato alla TV di casa tramite modulo Bluetooth oppure scegliendo le porte HDMI eARC/ARC.

Prezzo Sony HT-G700

Il colosso giapponese non si è sbilanciato per quanto riguarda il prezzo o la data di disponibilità della soundbar, di cui sappiamo solo che arriverà nella tarda primavera, presumibilmente quindi a ridosso della chiusura del Q2 2020.

Specifiche Sony HT-S20R

Il modello Sony HT-S20R si mostra come una soluzione più economica e a buon mercato rispetto al modello Sony HT-G700, ma non per questo meno apprezzabile. Il sistema è caratterizzato da una soundbar 5.1 che nasconde un comparto audio in grado di garantire una potenza audio di ben 400 W.

In un corpo curato ed elegante, Sony HT-S20R integra due speaker posteriore ed un subwoofer, e può essere collegata alla TV tramite la porta HDMI o attraverso la connessione ottica o analogica. È ovviamente garantita la possibilità di ascoltare musica anche tramite il collegamento Bluetooth o USB.

Prezzo Sony HT-S20R

Sony non ha ancora rilasciato indicazioni precise per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità del modello HT-S20R, anche per questa indicata in tarda primavera, ma il modello HT-S20R risulta essere già listato su questa pagina di Amazon al prezzo di 250 euro.