In queste ore Sony presenta la nuova generazione di display professionali Bravia muniti di pannelli a risoluzione 4K, 8K e con sintonizzatori integrati. Le novità di questi 17 display spaziano dal design, prestazioni e funzionalità per offrire il massimo della qualità e della duttilità in ambienti business, educational e retail.

Ecco i nuovi display professionali Bravia

Come sottolinea Thomas Issa, Corporate Solutions Marketing Manager di Sony Professional Solutions Europe, “La nuova generazione di Display Professionali BRAVIA di Sony beneficia dei più recenti aggiornamenti a funzionalità e servizi per offrire ai clienti corporate ed education il meglio in fatto di qualità delle immagini, design innovativo e servizi professionali. In qualità di provider leader di display professionali, è nostro obiettivo offrire prodotti che durino nel tempo e che rispondano ai migliori standard di qualità e sicurezza, il tutto con semplicità e tranquillità assoluta“.

Grazie all’estrema ottimizzazione di Android TV 9 Pie, i nuovi display offrono una estrema velocità di elaborazione delle immagini, nonché il supporto alla tecnologia Apple AirPlay e l’ultimo processore X1 di Sony. Trattandosi di soluzioni indirizzate al panorama aziendale o educativo, tutti i display Bravia sono accompagnati dal supporto alle soluzioni TEOS di Sony per una gestione avanzata di mirroring, wayfinding, gestione delle sale riunioni e molto altro.

Ma ecco i nuovi modelli che entrano a far parte della gamma di display professionali Sony Bravia:

A8 , con pannelli OLED 4K nei formati da 55 e 65 pollici, Android TV 9 Pie, processore X1 Ultimate e disponibile all’acquisto a partire da metà maggio;

, con pannelli nei formati da 55 e 65 pollici, Android TV 9 Pie, processore X1 Ultimate e disponibile all’acquisto a partire da metà maggio; XH8 , display di fascia media con risoluzione 4K HDR nei formati da 43 e 49 pollici con Edge LED oppure con illuminazione LED diretta per i formati da 55, 65, 75 e 85 pollici, Android TV 9 Pie, processore X1 HDR, 16 GB di storage e disponibili all’acquisto a partire da metà maggio;

, display di fascia media con risoluzione nei formati da 43 e 49 pollici con Edge LED oppure con illuminazione LED diretta per i formati da 55, 65, 75 e 85 pollici, Android TV 9 Pie, processore X1 HDR, 16 GB di storage e disponibili all’acquisto a partire da metà maggio; XH7 , display entry level con Linux e display 4K da 43, 49, 55 e 65 pollici con tecnologia Edge LED, 4 GB di storage, 3 porte HDMI, riproduttore multimediale integrato, disponibili a partire da metà maggio;

, display entry level con Linux e display 4K da 43, 49, 55 e 65 pollici con tecnologia Edge LED, 4 GB di storage, 3 porte HDMI, riproduttore multimediale integrato, disponibili a partire da metà maggio; ZH8 , soluzione premium con display 8K nei tagli da 75 e 85 pollici con 16 GB di storage, Android TV 9 Pie, processore X1 Ultimate, disponibili all’acquisto a partire da giugno;

, soluzione premium con display nei tagli da 75 e 85 pollici con 16 GB di storage, Android TV 9 Pie, processore X1 Ultimate, disponibili all’acquisto a partire da giugno; XH9, con display a risoluzione 4K nei formati da 55, 65 e 75 pollici con illuminazione Direct Full Array LED, Android TV 9 Pie, processore X1 Ultimate con HDR e disponibili a partire da giugno.

I modelli appena presentati si uniscono alla line-up di soluzioni professionali qui di seguito: