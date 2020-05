Mentre le vendite degli smartphone temono l’effetto Coronavirus con addirittura Samsung ed LG che prevedono importanti cali di vendite per smartphone e TV nel Q2 2020, il mercato degli smartwatch non conosce crisi ma addirittura registra una buona performance durante il Q1 2020. Infatti, secondo i dati raccolti da Strategy Analytics, i volumi di vendita sono cresciti del 20% arrivando quasi alla soglia di 14 milioni di smartwatch commercializzati nel primo trimestre del 2020; un bel balzo in avanti rispetto agli 11,4 milioni del precedente trimestre.

Crescere il mercato degli smartwatch

Apple, con Apple Watch, continua ad essere l’azienda numero uno del mercato, con il 55% di market share, seguita subito dopo da Samsung e Garmin. L’agenzia di analisi finanziaria sottolinea come la fase di quarantena del Coronavirus abbia spinto molti utenti ad acquistare questi dispositivi per tracciare gli allenamenti al chiuso e molto altro.

Entrando nel dettaglio, nel primo trimestre 2020 sono stati venduti 7,6 milioni di Apple Watch con un incremento pari al 23% rispetto ai 6,2 milioni commercializzati nello stesso trimestre del 2019. Questo ha permesso alla compagnia statunitense di incrementare la fetta di mercato passando dal 54 al 55%.

Samsung commercializza invece 1,9 milioni di smartwatch nel Q1 2020 che, nonostante siano superiore a quelli venditi lo scorso anno, fanno registrare comunque una piccola contrazione di market share dal 15 al 14%. Secondo Steven Waltzer, analista di Strategy Analytics, il motivo di ciò è dovuto al lockdown imposto in Sud Corea e alla competizione con Garmin.

Quest’ultima vede infatti un buon incremento del 38% circa gli smartwatch venduti, passando da 800 mila dell’anno scorso a circa 1,1 milioni del Q1 2020. Questo balzo permette alla compagnia statunitense di passare dal 7 all’8% del mercato. Il boom delle vendite di smartwatch dovrebbe leggermente rallentare durante il Q2 2020, almeno così prevede Strategy Analytics, per colpa della pandemia, per poi tornare nuovamente a crescere non appena la situazione economica tornerà nuovamente a riprendersi.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch