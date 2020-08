Se siete interessati a una nuova smartband e non avete intenzione di spendere troppo, potreste considerare l’offerta proposta quest’oggi da TomTop: il noto sito propone infatti il fitness tracker M4a Sports Bracelet in tre diverse colorazioni a una cifra davvero irrisoria.

Smartband a basso costo? Ecco l’offerta TomTop

La smartband M4a Sports Bracelet proposta in offerta da TomTop risulta piuttosto completa nonostante il costo particolarmente contenuto: oltre alle più classiche funzionalità come contapassi, visualizzazione delle notifiche e delle chiamate, certificazione IP67 contro acqua e polvere, allarmi, monitoraggio del sonno e dell’attività sportiva, il fitness tracker include la misurazione del battito cardiaco, della temperatura, della pressione sanguigna e dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Il tutto può essere monitorato e gestito dall’app FitPro, disponibile su Android e iOS.

Per il prezzo a cui viene venduta in offerta da TomTop, pari a 8,49 euro spedizione inclusa, non ci si può aspettare misurazioni di livello professionale, ma se volete spendere poco si tratta del prodotto ideale. La promozione è ancora valida per circa 500 pezzi nel momento in cui stiamo scrivendo e include la consegna gratuita per l’Italia in 10/20 giorni lavorativi.

Se siete interessati, la smartband è acquistabile a 8,49 euro con il cinturino in tre colorazioni, Nero, Blu e Rosso, ai seguenti link:

Informazione pubblicitaria