Cresce la disponibilità di Sky WiFi, il servizio di connettività lanciato da Sky il mese scorso. Ora salgono a ben 124 i Comuni italiani coperti dalla rete del nuovo operatore telefonico.

I Comuni coperti dalla rete di Sky WiFi

Partito meno di un mese fa con 26 città, la copertura del servizio Sky WiFi cresce e di parecchio superando addirittura l’obiettivo prefissato dall’azienda di 120 Comuni entro l’estate. Come anticipato, i Comuni in cui la rete di Sky è disponibile sono ora 124. Eccoli tutti:

Acerra, Alessandria, Ancona, Aosta, Aprilia, Arese, Arezzo, Ascoli Piceno, Assago, Bari, Barletta, Basiglio, Beinasco, Benevento, Bitonto, Bollate, Bologna, Brescia, Bresso, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Cagliari, Caltanissetta, Campi Bisenzio, Capannori, Casalecchio di Reno, Casoria, Castel Maggiore, Castenaso, Catania, Catanzaro, Cesano Boscone, Chieti, Cinisello Balsamo, Civitavecchia, Collegno, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cremona, Fabriano, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Grosseto, Grugliasco, Imola, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Limbiate, Livorno, Macerata, Manfredonia, Matera, Messina, Milano, Modugno, Molfetta, Moncalieri, Montesilvano, Monza e Brianza, Napoli, Nichelino, Novara, Opera, Orbassano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pero, Perugia, Pescara, Piacenza, Pioltello, Pisa, Pomezia, Portici, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rho, Rieti, Rivoli, Roma, Rozzano, Salerno, San Donà di Piave, San Donato Milanese, San Giorgio a Cremano, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Segrate, Selargius, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Varese, Vasto, Venaria Reale, Venezia, Vercelli, Verona, Viareggio, Vimodrone.

Ricordiamo che per tale servizio Sky WiFi si avvale del partner commerciale Open Fiber, con la sua rete in fibra FTTH con velocità massima in download di 1 Gbps. Per conoscere le offerte telefoniche disponibili al momento qui trovate tutte le informazioni al riguardo.

