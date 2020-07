Oggi, 1 luglio 2020, diventano effettivi alcuni cambianti voluti da SKY per quanto riguarda il suo palinsesto di canali e della offerta Premium Cinema. Partendo dai canali, la nuova guida TV di SKY prevede la rimozione di sette canali e modifiche ai pacchetti Intrattenimento e Cinema di SKY Cinema.

Addio a Fox Life e Fox Life +1

Nello specifico SKY provvede alla chiusura dei canali Fox Life e Fox Life +1; come spiegato dalla compagnia, i contenuti più importanti (come Grey’s Anatomy) trasmessi dai canali chiusi troveranno posto all’interno del canale Fox a partire dai prossimi mesi, dove gli utenti potranno attendersi il ritorno della serie TV cult Grey’s Anatomy, Outlander e The Resident. Ai canali Fox seguirà la chiusura anche di Man-ga, Lei, Lei+, Dove TV e Premium Cinema Emotion.

Per quanto riguarda il pacchetto Cinema, SKY chiude i canali Emotion e Joi, mentre Premium Cinema viene rinominato in Premium Cinema 1, Comedy in Premium Cinema 2 ed Energy in Premium Cinema 3.

Premium Cinema 1 viene trasmesso sul canale 313 e prevede la messa in onda di titoli di grande rilevanza come Joker, IT – Capitolo 2, Godzilla II, La Llorona e tanti altri. Premium Cinema 2, trasmesso sul canale 315, vede l’arrivo di titoli dei grandi registri del passato, tra cui Il Cardellino, Dolor y Gloria, La Dea Fortuna e Un viaggio indimenticabile.

Infine, Premium Cinema 3, disponibile al canale 316, vede l’arrivo di proposte legate al cinema comico fra cui i film di Checco Zalone, Claudio Bisio, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Owen Wilson, Zac Galifianakis e tanti altri.