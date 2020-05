Tile è un’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti pensati per individuare facilmente piccoli oggetti molto facili da perdere. Skullcandy, azienda produttrice di cuffie true wireless, ha stretto una partnership proprio con Tile per la realizzazione di nuovi modelli di cuffie true wireless.

Cuffie true wireless semplici da trovare

Come sottolinea il CEO di Tile, CJ Prober, “Skullcandy ha collaborato con Tile per eliminare questa preoccupazione per i clienti rendendo completamente rintracciabile la loro nuova suite di cuffie true wireless“. La gamma di prodotti presentata da Skullcandy vede i seguenti modelli: Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel e Sesh Evo, tutte ovviamente munite della tecnologia di tracking sviluppata da Tile.

Jessica Klodnicki, responsabile marketing di Skullcandy, sottolinea come la paura numero uno degli utenti di cuffie true wireless sia quella di perdere le proprie cuffie. Per questo motivo la partnership con Tile è sembrata da subito la soluzione migliore per garantire ai clienti Skullcandy la libertà di riporre le cuffie true wireless senza timore di poterle perdere.

Tutte le cuffie true wireless presentate quest’oggi offrono 6 ore di autonomia, resistenza al contatto con acqua, polvere e sudore, e sono disponibili ai seguenti link:

