Una nuova partnership fra SisalPay|5, sistema tutto italiano di proximity banking, e HYPE, piattaforma per la gestione del proprio denaro in maniera semplice e moderna, permetterà di ricaricare il proprio conto HYPE direttamente tramite il nuovo servizio SisalPay|5 in più di 50 mila punti vendita come tabacchi, edicole e bar su tutto il territorio nazionale.

Ricaricare il conto HYPE con SisalPay|5

Per ricaricare il proprio conto HYPE basta mostrare all’esercente il QR code generato all’interno dell’applicazione e pagare in contanti. Nei piani dell’azienda c’è anche l’arrivo della modalità di pagamento con PagoBancomat, ma non è ancora chiaro quando esso sarà integrato.

L’accredito della ricarica sarà immediato e l’importo sarà immediatamente disponibile al cliente. Il costo della ricarica varia in base al tipo di conto HYPE sottoscritto (Start, Plus o Premium) e partire da 2,50 euro fino a 1,60 euro da saldare all’esercente. Quest’ultimo, prima di procedere alla ricarica del conto, chiederà al cliente di mostrare il documento di identità in corso di validità oltre alla propria tessera sanitaria.

Il servizio SisalPay|5 è frutto della collaborazione fra SisalPay e di Banca 5 di Intesa San Paolo, mentre per HYPE la possibilità di ricarica si aggiunge ai già molti servizi di ricarica tramite bonifico, carta di credito e accredito diretto dello stipendio.