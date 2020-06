In piena fase di retro gaming in cui importanti aziende stanno nuovamente immettendo sul mercato versioni “moderne” di console che hanno fatto la storia del gaming, in queste ore SEGA torna a far parlare di sé con Sega Game Gear Micro.

Specifiche Sega Game Gear Micro

Dall’aspetto così anni ’80, Sega Game Gear Micro fa in realtà riferimento a quattro differenti mini console di colorazione diversa e con giochi differenti. Le mini console sono grandi 80 x 43 x 20 mm e presentano un piccolissimo display a colori da 1,1 pollici. È disponibile inoltre un piccolo speaker mono nell’angolo inferiore sinistro, così come l’entrata jack da 3,5 mm.

Ovviamente alimentata da 4 batterie AAA, può anche essere ricaricata tramite la porta USB, mentre il resto del suo design è quello che ci si aspetta da una console appartenente ad un era del gaming che ancora fa fatica a scomparire. Ma ecco quali sono i giochi pre-installati all’interno di ogni Sega Game Gear Micro.

Sega Game Gear Micro nera

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

Sega Game Gear Micro blu

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Sega Game Gear Micro gialla

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

Sega Game Gear Micro rossa

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Gli utenti che decideranno di acquistare tutte e quattro le console, avranno anche modo di utilizzare il “Big Window” di Sega pensato per incrementare la dimensione del piccolo display da 1,1 pollici.

Prezzo Sega Game Gear Micro

Sega Game Gear Micro sono già disponibili al pre-ordine in Giappone al prezzo di 4980 yen, circa 40 euro al cambio. Le vendite effettive partiranno solo dal prossimo 6 ottobre, ma purtroppo non abbiamo ancora informazioni circa l’eventuale commercializzazione anche in Occidente.