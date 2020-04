La Lega Lotte Go di Pokémon GO consente agli allenatori di sfidarsi a vicenda in spettacolari battaglie competitive. Dopo il successo della prima stagione, Niantic ha annunciato ieri la Seconda Stagione della Lega Lotte Go che inizierà venerdì 1 maggio 2020 alle ore 22:00 (fuso orario italiano).

Anche la Seconda Stagione sarà suddivisa in tre diverse categorie (Mega, Ultra e Master) e si alternerà con le altre leghe, come indicato nel programma seguente, inoltre ci sarà spazio anche per la terza stagione che dovrebbe iniziare ai primi di luglio, anche se le date a seguire sono da ritenersi indicative.

Dettagli della Seconda Stagione della Lega Lotte Go

La Lega Mega si svolgerà dalle 22:00 di venerdì 1° maggio 2020 alle 22:00 di lunedì 25 maggio 2020.

si svolgerà dalle 22:00 di venerdì 1° maggio 2020 alle 22:00 di lunedì 25 maggio 2020. La Lega Ultra si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 25 maggio 2020 alle 22:00 di lunedì 15 giugno 2020.

si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 25 maggio 2020 alle 22:00 di lunedì 15 giugno 2020. La Lega Master si svolgerà dalle 22:00 di lunedì 15 giugno 2020 alle 22:00 di lunedì 29 giugno 2020.

Infine, contemporaneamente alla Lega Master verrà disputata la Premier Cup, la prima coppa della Lega Lotte GO che non avrà limiti sui Punti lotta. Anche se i Pokémon Leggenda e Misteriosi non potranno partecipare, il format rimarrà il medesimo, incluso il modo in cui vengono stabiliti i livelli e i punteggi.

Tutte e tre le leghe e la Premier Cup saranno accessibili dalle 22:00 di lunedì 29 giugno 2020 alle 22:00 di lunedì 6 luglio 2020, mentre la terza stagione inizierà alle 22:00 di lunedì 6 luglio 2020.