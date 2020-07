Trony propone tante offerte tech con l’iniziativa Sconti Solari, disponibile online fino al 24 luglio 2020 con tanto di tasso zero sui prodotti contrassegnati. Andiamo a scoprire insieme le occasioni migliori tra le proposte della nota catena tra TV, smartphone e wearable.

Le offerte Trony degli Sconti Solari online

In mezzo alle tante proposte sugli elettrodomestici, per i quali vi invitiamo a seguire il link in fondo, Trony lancia diverse offerte sui prodotti tech, tra cui smart TV, smartphone, smartwatch e cuffie (anche wireless). I prodotti evidenziati sul sito godono della spedizione gratuita e, in alcuni casi, anche della possibilità di pagamento rateale a tasso zero in 20 rate.

Ecco dunque le migliori offerte degli Sconti Solari Trony, disponibili online fino al 24 luglio 2020:

Offerte smartphone e wearable Trony

Offerte TV Trony

LG OLED 55C9 a 1365 euro;

LG LED 65UN7400 a 775 euro;

LG LED 43UN7400 a 395 euro;

Sony LED KD65XH8096 a 1050 euro;

Sony LED KD55XG8196 a 570 euro;

Samsung QLED QE55Q70 a 975 euro;

Samsung KED UE55TU7170U a 425 euro;

Philips LED 58PUS8555 a 765 euro;

Philips LED 65PUS6554 a 599 euro;

TCL 55C715 a 540 euro;

Panasonic LED TX-50GX810E a 535 euro.

Queste erano le proposte più interessanti tra le offerte Trony online di questa settimana (qui potete trovarle tutte):