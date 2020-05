AUKEY è uno dei produttori più apprezzati per quanto riguarda gli accessori per smartphone, con power bank, hub, alimentatori e cavi per tutti i gusti. Oggi vi proponiamo dunque una selezione dei prodotti più interessanti, che non dovrebbero mancare sulla scrivania o nello zaino di un vero appassionato, con codici sconto esclusivi per risparmiare fino al 57% sul prezzo di acquisto.

Tutti i prodotti sono disponibili su Amazon, con spedizione rapida e gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime. Vi basterà inserire i prodotti scelti nel carrello e aggiungere, al momento del pagamento, i relativi codici sconto per ottenere il prezzo indicato.

AUKEY Power Bank 20000 mAh

Partiamo da un prodotto indispensabile per chi è sempre in movimento, perfetto per le vacanze o per il weekend fuori porta, ma anche per quelle situazioni in cui non avete una presa di corrente a portata di mano. La batteria da 20.000 mAh garantisce di poter caricare anche gli smartphone più capienti per almeno 3-4 volte. È possibile caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, grazie a tre porte USB-A e una USB-C.

È in promozione su Amazon a 25,99 euro invece di 33,99 euro con il codice 7FD638NA

AUKEY Power Bank 10000 mAh

Leggermente più piccolo, ma altrettanto utile, è il power bank AUKEY da 10.000 mAh, sufficiente per caricare almeno 3 volte il vostro iPhone XS, o per una carica completa di un iPad Pro. Dispone di un connettore micro USB per la ricarica della batteria interna, uno USB-C per la carica intera/esterna e un connettore USB-A per collegare un qualsiasi altro dispositivo esterno. È in grado di erogare fino a 15 watt in uscita.

È in offerta su Amazon a 14,99 euro invece di 19,99 euro con il codice 7UHM6U6L

AUKEY Power Bank Mini 5000 mAh

Se state cercando qualcosa di più compatto e tascabile, ecco il power bank mini da 5.000 mAh, che potrà tornarvi molto utile in situazioni di emergenza, senza occupare spazio in tasca o nella borsa. È presente un connettore USB Type-C per la carica della batteria interna e per la ricarica di un dispositivo esterno. Sono inoltre presenti quattro LED per indicare la carica residua e nella confezione è presente un cavo USB Type-C/Type-C da 20 centimetri.

È scontato su Amazon a 5,99 euro invece di 9,99 euro con il codice WNXAFPAC

AUKEY Power Bank Mini 5000 mAh rosa

Per le signore che cercano qualcosa per distinguersi, o di più fashion di un classico power bank nero, ecco la stessa variante del modello precedente ma nella colorazione rosa intenso, davvero un tocco distintivo. Offre una batteria da 5.000 mAh e un connettore USB Type-C in grado di erogare una potenza massima di 15 watt. Misura appena 111 x 30 x 30 mm e pesa 130 grammi, davvero discreto anche per le pochette più piccole.

È in offerta su Amazon a 7 euro invece di 14,99 euro con il codice 3AQ8YLMN

AUKEY supporto per smartphone da auto

Questo kit, perfetto per sistemare le auto di lui e lei, o per poter fissare due smartphone nella stessa auto, include due supporti da auto per il vostro smartphone. Grazie al giunto sferico è possibile ruotare lo smartphone nella posizione preferita, dopo averlo agganciato alla bocchetta di aerazione. Il rilascio avviene con l’apposito pulsantino collocato nella parte inferiore del supporto. La superficie interna è inoltre ricoperta di morbido silicone per evitare di graffiare lo smartphone

È in promozione su Amazon a 6,99 euro invece di 15,99 euro con il codice L2TFGZAE

AUKEY carica batteria GaN Tech 60W

Se avete notebook con supporto USB Power Delivery, o se semplicemente cercate un caricabatteria dalla potenza elevata, questo è davvero il top. Dispone di due uscire USB Type-C ed è in grado di erogare 60 watt con una sola porta collegata e 45 watt Power Delivery con entrambi i connettori utilizzati. Dispone di meccanismi di sicurezza per evitare surriscaldamento e sovraccarichi, mettendo dunque al riparo i dispositivi collegati da qualsiasi rischio.

È in promozione su Amazon a 32,99 euro invece di 54,99 euro con il codice sconto tutto001

AUKEY caricabatteria Power Delivery 18W

Perfetto caricabatteria da viaggio, visto il poco ingombro, questo dispositivo AUKEY è in gradi di erogare una potenza massima di 18 watt attraverso il connettore USB Type-C, che supporta il protocollo Power Delivery. Anche in questo caso sono presenti dispositivi di sicurezza per evitare surriscaldamento o sovraccarico.

È on offerta su Amazon a 13,59 euro invece di 16,99 euro con il codice tutto002

AUKEY caricabatteria da parete a 3 uscite

Grazie al supporto alla tecnologia Quick Charge 3.0 con questo caricabatteria potrete ricaricare i vostri smartphone compatibili quattro volte più velocemente rispetto a quelli tradizionali. Sono presenti due uscite Quick Charge 2.0 e una uscita Quick Charge 3.0. Ovviamente è possibile caricare senza problemi anche quei dispositivi che non sono compatibili con gli standard di ricarica veloce.

È in offerta su Amazon a 14,99 euro invece si 19,99 euro con il codice P9BPRTPU

AUKEY caricabatteria wireless

Che possediate un iPhone recente o uno smartphone Android che supporta tale tecnologia, la ricarica wireless è molto comoda, soprattutto per chi teme di danneggiare il connettore di alimentazione con ripetuti inserimenti. Questo modello AUKEY arriva a 10 W di potenza, sufficienti per qualsiasi iPhone e per caricare più rapidamente molti smartphone Android.

È in vendita su Amazon a 14,39 euro invece di 17,99 euro con il codice M7ZCY6V8

AUKEY cavo USB-C/USB-C

Questo cavo con doppio connettore USB Type-C è un prodotto molto comodo sia per la ricarica inversa degli smartphone sia per la maggior parte dei nuovi caricabatteria, che dispongono di una porta Type-C piuttosto che delle tradizionali Type-A. Il rivestimento del cavo è in nylon intrecciato, per evitare annodamenti e per conferire una maggiore solidità al cavo. Il connettore invece è rivestito in alluminio per mantenere contenuto il peso. È proposto nella versione da 1 metro di lunghezza.

Lo trovate su Amazon a 4,99 euro invece di 7,99 euro con il codice FYC9VMWL

AUKEY Hub USB Type-C

Se le porte del vostro ultrabook non sono sufficienti, o se è dotato solo di porte USB Type-C, questo hub fa per voi. Dispone infatti di ben 4 porte USB 3.0 di Tipo A, perfette per collegare chiavette, stampanti e altri dispositivi esterni. È realizzato in alluminio, per un tocco di classe che lo rende perfetto con i notebook più ricercati. Dispone di un doppio circuito di protezione contro le interferenze elettromagnetiche e le scariche elettrostatiche.

È in vendita su Amazon a 9,99 euro invece di 11,99 euro con il codice E6M26NTL

AUKEY Kit cavi USB Type-C

Chiudiamo la nostra rassegna con questo kit di cavi, con connettore Type-A da un lato e Type-C dall’altro e lunghezze differenti. Troviamo infatti un cavo USB da 3 metri, tre cavi da 1 metro e un cavo da 30 centimetri. In questo modo è facile coprire qualsiasi esigenza, dalla ricarica dello smartphone all’alimentazione di un notebook, per il quale sembra pensato il cavo più lungo. Tutti e cinque hanno il rivestimento in nylon intrecciato per una maggiore resistenza.

Il kit è in offerta su Amazon a 14,99 euro invece di 19,99 euro con il codice U5QPMYZA (valido dalle 16:00)

Tutti i codici sono immediatamente disponibili su Amazon e potranno essere utilizzati fino a tutto il 14 maggi0. Non lasciatevi dunque sfuggire questa ghiotta occasione per acquistare una serie di accessori di qualità a ottimi prezzi.