Se siete utenti Satispay e siete soliti ricaricare il credito telefonico tramite l’app mobile per iOS e Android, sappiate che per tutto il mese di agosto è disponibile il cashback Satispay sulle ricariche telefoniche. In cosa consiste? Da oggi e fino al 31 agosto, la prima ricarica telefonica effettuata con Satispay vi permetterà di ricevere un rimborso pari a 2 euro. Invece, per tutte le ricariche successive, Satispay corrisponderà il rimborso dell’1% della spesa effettuata.

Cashback sulle ricariche telefoniche

Effettuare una ricarica telefonica con Satispay è davvero un gioco da ragazzi. Dopo aver avviato l’applicazione mobile, è sufficiente accedere alla sezione dell’app dedicata ai servizi e tappare sulla voce “Ricariche telefoniche“, scegliere l’operatore telefonico desiderato, inserire il proprio numero telefonico (oppure quello di un amico, familiare, parente o collaboratore) ed inserire l’importo desiderato.

Dopo la ricezione della conferma di ricarica a schermo, Satispay corrisponderà immediatamente il cashback della ricarica telefonica, mentre il dettaglio della ricarica telefonica sarà sempre disponibile nell’app mobile nella sezione “Profilo”.

Se siete interessati dal servizio offerto da Satispay e volete sfruttare l’annuncio del cashback sulle ricariche telefoniche per tutto il mese di agosto, potete scaricare gratuitamente l’applicazione su dispositivi iOS e su dispositivi Android cliccando i link sottostanti:

Scarica Satispay per Android | Scarica Satispay per iOS