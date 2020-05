Redmi entra di prepotenza all’interno del panorama delle soundbar con Redmi TV Sound Bar. Come tutti i prodotti realizzati dalla compagnia, anche questa è caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Specifiche Redmi TV Sound Bar

L’aspetto di Redmi TV Sound Bar è quello che ci si aspetta da un prodotto indicato per diffondere l’audio in salotto – o in qualunque altra stanza – proveniente dalla TV. Di colore grigio scuro e con una vistosa griglia di diffusione, Redmi TV Sound Bar è realizzata per accompagnare la visione di contenuti multimediali senza distogliere l’attenzione per via di un design troppo appariscente.

Grazie alla connettività S/PDIF coassiale, AUX e Bluetooth 5.0, Redmi TV Sound Bar può diffondere l’audio grazie ad un impianto sono da 30 W con impedenza da 4 ohm e una risposta in frequenza pari a 80 – 20.000 Hz. Grazie al supporto per essere montata a parete, Redmi TV Sound Bar può essere fissata sul muro e quindi subito sotto la propria TV, oppure poggiata comodamente su un mobile.

Le porte per la connessione al TV sono posizionate sul retro della soundbar, mentre sul lato destro trovano posto i tasti per il bilanciamento del volume e per accendere/spegnere la soundbar oppure per avviare o stoppare la riproduzione audio.

Purtroppo non è presente il telecomando per il controllo remoto né la porta HDMI per la connessione rapida al TV, ma tutto sommato si tratta di una mancanza che si può facilmente perdonare considerando il prezzo a cui viene proposta.

Prezzo e disponibilità Redmi TV Sound Bar

Redmi TV Sound Bar è già in vendita in Cina al prezzo di 199 yuan, circa 26 euro al cambio. Attualmente non è presente all’intero del catalogo dei classici eCommerce che spediscono anche nel nostro Paese, ma è probabile che verrà aggiunta già a partire dai prossimi giorni.