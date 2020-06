Samsung annuncia l’arrivo in Italia di Samsung Odyssey G7, il primo monitor da gaming al mondo con curvatura 1000R. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo prodotto, che abbiamo iniziato a scoprire durante lo scorso CES 2020.

Samsung Odyssey G7 arriva in Italia in due formati

Samsung Odyssey G7 è il nuovo monitor da gaming del produttore sud-coreano, il primo al mondo con curvatura 1000R, ossia un raggio di curvatura di 1000 millimetri. Questa caratteristica, unita al tempo di risposta dai 1 ms e al refresh rate fino a 240 Hz, rende il monitor l’ideale per i videogiocatori più competitivi ed esigenti.

Il pannello, disponibile nei formati da 27 e da 32 pollici, è un QLED a risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel), con aspect ratio di 16:9, HDR 600, 600 cd/m² di luminosità di picco, supporto a NVIDIA G-Sync e Adaptive Sync su DP1.4 e tecnologia Quantum dot per una gamma ampia e accurate riproduzioni dinamiche anche in piena luce.

Dal punto di vista del design, Samsung Odyssey G7 incorpora elementi futuristici, basati sull’osservazione delle tendenze del mercato e sui feedback dei consumatori stessi: l’esterno nero opaco è abbinato a un sistema di illuminazione posteriore, capace di cambiare colore in base alle preferenze.

“La continua innovazione di Samsung è alla base della progettazione e della realizzazione di dispositivi dalle performance straordinarie in grado di creare esperienze gaming coinvolgenti”, sostiene Martino Mombrini, ‎Marketing Director IT Division di Samsung Electronics Italia. “Il monitor Samsung Odyssey G7 è la combinazione perfetta tra curvatura, comfort e vantaggio competitivo e offre ai giocatori le prestazioni avanzate che richiedono, garantendo la migliore esperienza di gioco possibile.”

Per ulteriori dettagli sulla gamma di monitor Odyssey di Samsung potete seguire questo link.

Prezzi e disponibilità di Samsung Odyssey G7

Il nuovo monitor da gaming Samsung Odyssey G7 sarà disponibile in Italia in preordine dal 12 al 21 giugno 2020 sullo shop online ufficiale, sia nel formato da 27 sia in quello da 32 pollici. La vendita libera è prevista per la fine del mese di giugno al prezzo di 699 euro (27 pollici) e 899 euro (32 pollici).

