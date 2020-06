Se siete alla ricerca di uno smartwatch probabilmente tra le soluzioni migliori vi sono i modelli di Samsung, che in questi anni sono stati capaci di conquistare sempre più utenti.

Samsung Gear S3 si aggiorna alla versione R765VVRU1DTE1 con importanti novità

Uno di tali device, il Samsung Gear S3, a distanza di quasi 4 anni dal suo esordio sul mercato riceve un nuovo importante update (già annunciato lo scorso mese), la cui novità più importante è rappresentata dall’arrivo dell’assistente Bixby, che ha il compito di prendere il posto di S-Voice, ormai prossimo ad essere abbandonato dal colosso coreano.

Tra le altre novità di cui gli utenti potranno beneficiare grazie a tale aggiornamento vi sono anche dei miglioramenti alle capacità di fitness dell’orologio (per esempio, sarà possibile mantenere lo schermo acceso durante la sessione di allenamento e viene aggiunto il supporto per il monitoraggio dei giri), la possibilità di controllare il livello della batteria degli auricolari collegati dal pannello rapido dell’orologio e un’opzione per impostare il launcher delle app con una visualizzazione ad elenco.

Come scaricare l’update

Negli Stati Uniti il rilascio di questo aggiornamento è già stato avviato e presto dovrebbe raggiungere anche gli altri Paesi. Potete provare a verificare se è presente l’aggiornamento attraverso l’app Galaxy Wearable sullo smartphone (disponibile sul Google Play Store).