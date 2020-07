Continuiamo a parlare di Samsung Galaxy Watch 3, atteso nuovo smartwatch del produttore coreano che in questi giorni è al centro di una serie di indiscrezioni.

Nelle scorse ore il solito evleaks con un messaggio su Twitter ha reso noto che saranno ben 9 le varianti dell’orologio tra le due dimensioni disponibili (ossia con cassa da 41 mm e da 45 mm):

45mm Black Titanium Bluetooth

45mm Black Stainless Steel Bluetooth

45mm Black Stainless Steel LTE

45mm Silver Stainless Steel Bluetooth

45mm Silver Stainless Steel LTE

41mm Silver Stainless Steel Bluetooth

41mm Silver Stainless Steel LTE

41mm Bronze/Gold Stainless Steel Bluetooth

41mm Bronze/Gold Stainless Steel LTE

Samsung Galaxy Watch 3 potrebbe costare più del previsto

Il leaker prova anche ad anticipare la fascia di prezzo in cui il nuovo smartwatch di Samsung potrebbe andare a collocarsi: a suo dire, infatti, l’orologio negli Stati Uniti dovrebbe costare tra i 400 dollari e i 600 dollari, ossia un po’ di più rispetto al suo predecessore.

Ricordiamo che ieri Max Weinbach ha invece svelato alcune delle feature che Samsung Galaxy Watch 3 potrà vantare, pubblicando anche un’ampia galleria di watch face del nuovo smartwatch di Samsung.

Per la presentazione ci sarà da attendere ancora un po’ mentre l’esordio sul mercato dovrebbe essere in programma per il 22 luglio.