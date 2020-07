Nelle scorse ore il team di Samsung ha rilasciato l’app Galaxy Watch 3 Plugin, grazie alla quale possiamo scoprire qualche interessante informazione su Samsung Galaxy Watch 3.

Supporto alle gesture ed altre novità per Samsung Galaxy Watch 3

Analizzando il codice del file APK, infatti, lo staff di XDA Developers ha scovato i riferimenti ad alcune delle feature su cui il nuovo smartwatch del colosso coreano potrà contare, a partire dal supporto alle gesture della mano (per esempio, quando arriva una chiamata, stringere il pugno e poi aprirlo consentirà di rispondere ad essa).

Un’altra novità di questo smartwatch riguarda il modo in cui sarà possibile catturare una schermata: all’utente, infatti, basterà premere contemporaneamente i due tasti laterali.

Ed ancora, Samsung Galaxy Watch 3 potrà contare su un sistema capace di rilevare le possibili cadute dell’utente e, in tal caso, lo smartwatch squillerà per 60 secondi e, se non vi è una risposta, automaticamente invierà un SMS con la posizione ai contatti di emergenza (c’è anche la possibilità di impostare l’invio di una chiamata).

Ricordiamo che Samsung Galaxy Watch 3 dovrebbe essere uno dei dispositivi che il colosso coreano ha in programma di lanciare in occasione del suo evento fissato per mercoledì 5 agosto. Staremo a vedere.