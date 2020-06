Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Watch 3, ossia la nuova generazione di smartwatch del colosso coreano che sarà lanciata nei prossimi mesi.

Dall’ultima versione dell’app Galaxy Wearable arriva la conferma di quello che sarà il nome ufficiale di tale device (salvo eventuali ripensamenti dell’ultimo minuto), ossia Samsung Galaxy Watch 3, così come anticipato nei giorni scorsi dal database dell’ente di certificazione NBTC.

A questo punto si fa sempre più strada l’ipotesi che il produttore abbia deciso di non lanciare un Galaxy Watch 2, passando così direttamente alla “versione 3”.

Samsung prepara nuove cuffie true wireless

Sempre nell’app Galaxy Wearable lo staff di XDA Developers ha individuato dei riferimenti ad una nuova generazione di cuffie true wireless del colosso coreano, il cui nome ufficiale potrebbe essere Samsung Galaxy Buds Lite.

Resta da capire se questo nome sia quello scelto per la commercializzazione o se, al contrario, sul mercato il prodotto verrà lanciato con un altro nome.

In entrambi i casi, ad ogni modo, si tratta di dispositivi ormai prossimi al lancio ufficiale e, pertanto, per saperne di più non dovremo attende troppo.

Potete scaricare l’ultima versione dell’app Galaxy Wearable dal Google Play Store.