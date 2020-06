Come avviene spesso per i dispositivi top di gamma lanciati da Samsung, il prossimo 9 luglio il colosso sud coreano lancerà una versione particolare di Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+. Lo smartphone di fascia alta e le cuffie true wireless, verranno presto presentate nella variante BTS Edition con la colorazione Mirror Purble in onore della band pop coreana BTS.

Colorazione Mirror Purple in arrivo il 9/7

Proprio come aveva fatto intendere tramite questo video teaser ufficiale, l’azienda seguirà la stessa strategia che avevamo visto al lancio di Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ Red Jennie, ovvero il famoso quartetto di cantanti pop coreane della band Blackpink.

Grazie a Evan Blass abbiamo modo di scoprire in anteprima il design delle cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition che, a parte la particolare colorazione Mirror Purple, non presentano differenze hardware rispetto al modello presentato per la prima volta al lancio della gamma Samsung Galaxy S20.

Stessa cosa per quanto riguarda anche lo smartphone Samsung Galaxy S20+, dove la differenza con il modello originale è da ricercarsi unicamente nella back cover colorata.

Come dicevamo ad apertura della news, le cuffie true wireless verranno lanciate il prossimo 9 luglio mentre lo smartphone a partire dal 19 luglio ad un prezzo non ancora noto, ma riteniamo molto probabile che saranno esclusiva del solo mercato coreano, come del resto lo è anche l’edizione “Red Jennie”.