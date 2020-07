Le prossime settimane ci aspetta l’arrivo di una nuova gamma di prodotti a marchio Samsung. Se molto probabilmente il 22 luglio verranno presentati Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Tab S7, mentre per l’evento Unpacked del 5 agosto è atteso il lancio della serie Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip 5G, sembra che la compagnia sia pronta a svelare anche una nuova smartband.

Design a pillola come Galaxy Fit

L’ente di certificazione FCC ci permette di venire a conoscenza di un nuovo fitness tracker con model number SM-R220 che, secondo le poche informazioni disponibili, potrebbe essere il successore del modello Samsung Galaxy Fit. Infatti, il codice del prodotto è molto simile, se non in linea, con quello utilizzato da Samsung per l’attuale fitness tracker, il quale dovrebbe avere anche lo stesso design a pillola con tanto di ricarica a PIN.

La certificazione FCC del modello SM-R220 fa riferimento alla presenza di una batteria da 154 mAh, leggermente superiore a quella di Samsung Galaxy Fit (120 mAh) e Samsung Galaxy Fit e (70 mAh), ma non ci sono indicazioni circa la presenza del modulo NFC – niente pagamenti contactless?

Purtroppo non sono disponibili immagini reali o render di questo nuovo wearable di Samsung, ma la certificazione FCC solitamente indica un lancio piuttosto vicino; magari verrà svelata lo stesso giorno del nuovo smartwatch di fascia alta?

