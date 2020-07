Mano mano che ci avviciniamo alla fine di luglio e l’inizio di agosto, scopriamo qualcosa di più dei prodotti che Samsung rilascerà nelle prossime settimane. In queste ore un treno di rumor e leak ci permette di scoprire alcune informazioni piuttosto importanti su Samsung Galaxy Buds Lite, le nuove cuffie true wireless del colosso sud coreano, e la probabile data di lancio di Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7+ e Samsung Galaxy Watch 3.

Ecco il case di Samsung Galaxy Buds Lite

Rispetto a Samsung Galaxy Buds+, ad oggi l’ultimo modello di cuffie true wireless di Samsung, le foto leak del case di ricarica di Samsung Galaxy Buds Lite ci pone davanti ad un cambio di design piuttosto marcato. Com’è possibile notare dalle immagini ad alta risoluzione condivise del classico Evan Blass, Samsung Galaxy Buds Lite ha un design a fagiolo con quelli che sembrano essere due microfoni probabilmente utilizzati per la componente telefonica e per impartire comandi agli assistenti digitali.

L’assenza del classico peduncolo di silicone dovrebbe indicare che le cuffie true wireless andranno posizionate all’interno del padiglione, ma purtroppo le immagini condivise non ci permettono di valutare il retro del device. Il case di ricarica, probabilmente munito di supporto alla ricarica wireless, ha una forma squadrata con bordi arrotondati e quello che sembrerebbe essere un sistema di chiusura con laccio magnetico, mentre le colorazioni svelano una versione bianca, nera, e rame – lo stesso colore di Samsung Galaxy Note 20 Ultra che l’azienda si è lasciata sfuggire qualche giorno fa.

Data di lancio per Galaxy Tab S7 e Watch 3

Dopo l’importante leak circa la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S7+, in queste ore spuntano fuori due immagini che dovrebbero rappresentare la versione finale del nuovo tablet di fascia alta di Samsung. Il design svela una lavorazione come sempre di alto livello, con la scocca posteriore in alluminio e un pannello piuttosto generoso sul lato frontale, con cornici visibili ma ben ottimizzate.

La gamma di tablet di fascia alta, così come Samsung Galaxy Watch 3, dovrebbero essere presentati prima dell’evento Unpacked 2020 del 5 agosto, data in cui l’azienda dovrebbe annunciare la gamma Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Diversi rumor indicano invece che Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Watch 3 potrebbero essere svelati il prossimo 22 luglio 2020.