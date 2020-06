Mancano poche ore alla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Band 5, la nuova smartband del colosso cinese che sarà annunciata domani mattina in Cina. Conosciamo ormai la maggior parte delle informazioni sul dispositivo, ma regna ancora l’incertezza per quanto riguarda il prezzo.

Arriva proprio dalla Cina, in particolare dallo store online Jingdong, l’attesa anticipazione che, se confermata, rappresenterebbe un’ottima notizia per gli utenti interessati a Xiaomi Mi Band 5.

Il prezzo è comparso nel negozio gestito da Xiaomi all’interno di JD.com, risultando quindi decisamente attendibile. La cifra riportata è di 189 yuan, circa 24 euro, un prezzo decisamente competitivo se pensiamo alle tantissime novità introdotte dalla nuova smartband.

Pensiamo alla presenza del modulo NFC, al nuovo schermo a colori da 1,2 pollici, al nuovo sistema di ricarica magnetica o al rilevatore della percentuale di ossigeno nel sangue. Tutte funzioni che solitamente si pagano ma che su Xiaomi Mi Band 5 saranno proposte a un prezzo davvero allettante.

Ricordiamo che la smartband è già in preordine su Gearbest a un prezzo superiore ma comunque competitivo rispetto al prezzo ufficiale italiano di Xiaomi Mi Band 4, che ricordiamo è di 34,99 euro. Non ci resta che attendere ancora poche ore per scoprire se l’anticipazione è corretta e se realmente il prezzo di vendita di Xiaomi Mi Band 5 sarà quello indicato.