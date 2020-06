Google sta collaborando con Universal Brand Development, Amblin Entertainment e Ludia per portare sulla Ricerca Google 10 dinosauri del film Jurassic World, in modo da consentire agli utenti di guardare l’enorme T. Rex calpestare il loro salotto o un maestoso Brachiosaurus a spasso per il quartiere.

Cercando un dinosauro su Google utilizzando un dispositivo mobile e toccando su “Visualizza in 3D” è possibile ruotare o ingrandire il rettile per vederlo da vicino e portarlo nel proprio spazio AR per rendersi conto delle sue dimensioni in relazione alle cose circostanti, inoltre sui dispositivi Android è possibile udire i passi fragorosi e i ruggiti di ogni dinosauro.

I dinosauri di Jurassic World visualizzabili in AR includono: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon e Parasaurolophus.

La Ricerca Google riporta in vita i dinosauri di Jurassic World

Per la realizzazione dei modelli è stata utilizzata la tecnologia impiegata nel gioco Jurassic World Alive di Ludia, permettendo di raggiungere risultati particolarmente realistici grazie al lavoro dei concept artist che hanno effettuato ricerche preliminari per scoprire informazioni su ciascuna creatura e collaborato con paleontologi e il team di Jurassic World per ottenere risultati più accurati e realistici fino ai più piccoli dettagli, come le irregolarità del colore e dei motivi della pelle dei dinosauri.

A differenza di altri animali AR di Google come un cane o una tigre, i dinosauri rappresentano una nuova sfida tecnica per via delle loro enormi dimensioni. La nuova funzione di ridimensionamento automatico su Android ora è in grado di calcolare automaticamente la distanza tra lo smartphone e una superficie dello spazio circostante e ridimensionare il dinosauro in modo che si adatti allo schermo del dispositivo.

Toccando “Visualizza dimensioni effettive”, la tecnologia di tracciamento AR ridimensiona automaticamente il dinosauro in relazione allo spazio circostante.

Come visualizzare e condividere i dinosauri 3D

Su Android è sufficiente cercare “dinosauro” o uno dei 10 dinosauri sull’app Google o su qualsiasi browser Android e toccare “Visualizza in 3D” selezionando quale rettile visualizzare sui dispositivi con Android 7 o versioni successive, mentre le funzionalità AR sono fruibili sui dispositivi abilitati per Google Play Services per AR (ex ARCore) con i quali è possibile anche creare video AR o ricreare le scene preferite di Jurassic World con l’opzione di registrazione.

Su iOS basta cercare “dinosauro” o uno dei 10 dinosauri sull’app Google o su Google.com con Chrome o Safari. I contenuti 3D e AR sono disponibili su dispositivi con iOS 11 e versioni successive.

Potrebbe interessarti: Volete la modalità scura per la ricerca su Google? Ecco come averla subito