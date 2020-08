Redmi, azienda cinese famosa per i suoi smartphone che gravita nell’universo dei brand di Xiaomi, in queste ore svela il notebook RedmiBook Air 13.

Specifiche e design RedmiBook Air 13

Il notebook di Redmi punta ad attirare l’attenzione degli utenti alla ricerca di un computer portatile con design premium e soprattutto leggero. RedmiBook Air 13 è caratterizzato infatti da un telaio in alluminio ultra sottile che conferisce al portatile un peso di appena 1.05 kg ed uno spessore di 12.99 mm.

Il pannello da 13,3 pollici ha una risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel con rapporto 16:10, copre il 100% della gamma sRGB e offre 300 nits di luminosità massima. Al suo interno è presente un processore Intel Core i5-10210Y, in grado di raggiungere un clock massimo pari a 4.5 GHz, con 8/16 GB di RAM e 512 GB di storage in formato SSD.

Connettività completa grazie alla presenza di un modulo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, porta USB Type-C, jack audio da 3.5 mm, mentre l’autonomia dovrebbe raggiungere 8 ore di utilizzo continuativo grazie ad un modulo da 41 Wh con supporto alla ricarica da 65 W. L’OS è ovviamente affidato all’ottimo Windows 10.

Prezzo e disponibilità RedmiBook Air 13

RedmiBook Air 13 è attualmente in pre-ordine in Cina e sarà disponibile all’acquisto a partire dal 17 agosto in due varianti: