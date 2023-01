Recensione ECOVACS DEEBOT X1 E OMNI – L’intelligenza artificiale sta iniziando a raggiungere ormai molti aspetti della nostra vita, incluso il mercato degli aspirapolvere robot. Dopo un periodo di sostanziale stasi, nel quale le novità si sono susseguite con il contagocce, i produttori hanno iniziato a introdurre funzioni sempre più evolute, per riuscire a rendere sempre più efficaci i propri dispositivi.

Una delle aziende più attive da questo punto di vista è sicuramente ECOVACS come testimonia ad esempio il top di gamma ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, protagonista qualche settimana fa della nostra recensione completa. Oggi è la volta di ECOVACS DEEBOT X1 E OMNI, l’ultimo arrivato in casa ECOVACS.

Lo sto utilizzando da oltre un mese, periodo più che sufficiente perché il robot imparasse a conoscere ogni angolo della mia abitazione e perché io potessi valutarlo in maniera esaustiva, testando a fondo tutte le sue funzioni. Oggi dunque vi racconto com’e andata e perché è uno dei migliori sul mercato.

Pulizia al top

Anche se sono ormai ricchi di funzioni sempre più evolute, i robot aspirapolvere devono comunque assolvere a uno scopo principale. pulire casa. Come si comporta dunque ECOVACS DEEBOT X1 E OMNI da questo punto di vista?

Siamo indubbiamente di fronte a uno degli aspirapolvere più evoluti presenti sul mercato, e già dal primo ciclo di pulizia si capisce la reale qualità del prodotto. Nel corso della prima pulizia infatti il robot si crea una mappa della casa, indispensabile per tutte le operazioni successive. Mi è capitato, nel tempo, di vedere robot seguire logiche assurde, che richiedevano quasi tre ore per completare la mappatura, girando a volte in maniera casuale per le varie stanze.

Non è questo il caso, visto che c’è voluto davvero poco, circa 80 minuti, per creare una mappa completa della mia abitazione, circa 110 metri quadri di cui circa 80 di superficie utile (al netto di pareti e mobili). Un risultato ottimo, valorizzato dai pochissimi interventi necessari per aggiustare la mappa: giusto due stanze da dividere e niente più, mentre nella maggior parte dei casi la mappatura richiede interventi più complessi per rispecchiare la reale suddivisione degli ambienti.

Al termine della prima pulizia e possibile decidere se creare una sequenza predeterminata, così da pulire le stanze in un ordine ben preciso, o lasciare che sia la tecnologia a fare tutto al meglio. Personalmente preferisco creare una sequenza, così da sapere sempre quali sono le stanze già pulite, lavorando da casa risulta davvero molto comodo, ma la gestione autonoma della sequenza risulta leggermente più efficiente.

Anche la pulizia delle singole stanze avviene senza alcun problema, il robot trova subito il percorso più breve per giungere a destinazione e portare a termine il proprio compito, anche in presenza di ostacoli inattesi. Grazie alla tecnologia AIVI 3.0, e alla telecamera frontale, DEEBOT X1 E OMNI è infatti in grado di riconoscere ed evitare oggetti che si trovano sul suo cammino. Scarpe, ciabatte, scatoloni, vestiti, niente di tutto ciò rappresenta un problema per il robot che riesce sempre a trovare un modo per aggirare gli ostacoli, anche se questo significa allungare decisamente il percorso.

Solo i cavi della corrente (magari quello di un altro elettrodomestico lasciato in giro) possono creare qualche problema: nel mio caso, ad esempio, il robot ha effettuato alcuni giri a vuoto prima di salire sul cavo e trascinandolo con sé, richiedendo il mio intervento per risolvere la situazione. Con qualsiasi altro oggetto, anche gettato volontariamente sul cammino del robot, non ci sono stati problemi.

Quasi tutti gli aspirapolvere robot in commercio offrono una funzione di lavaggio del pavimento attraverso panni in microfibra che vengono trascinati sul pavimento. Non ho mai trovato utile questa funzione, che serve solo per raccogliere qualche particella di sporco ma non per rimuovere le macchie dal pavimento. Questo DEEBOT X1 E OMNI invece utilizza due spazzole controrotanti, che vengono premute con decisione sul pavimento, rimuovendo senza particolari difficoltà eventuali macchie presenti.

Basta riempire il serbatoio dell’acqua e scegliere il livello di umidità preferito per lavare accuratamente la propria casa. Peccato solo che manchi un sistema di riempimento automatico del serbatoio, cosa che invece avviene nel modello X1 OMNI. Resta però la base evoluta di cui però vi parlo tra poco in maniera dettagliata.

Potete scegliere se aspirare, lavare o effettuare entrambe le operazioni in una sola passata, con la possibilità di escludere dal lavaggio determinati ambienti o aree della casa, utile ad esempio a Natale, quando l’albero potrebbe rappresentare un problema. La spazzola principale a delle lame a “V” in gomma morbida che, insieme a setole in materiale sintetico, consentono di raccogliere senza problemi qualunque tipo di sporco, inclusi capelli e peli di animali, senza aggrovigliamenti fastidiosi.

Stazione di ricarica evoluta

Così come i robot aspirapolvere, anche le stazioni di ricarica si sono evolute nel tempo. Se una volta erano delle piccole scatole con un paio di contatti, così da ricaricare la batteria interna, ora sono diventate più evolute e imponenti. Quella di ECOVACS DEEBOT X1 E OMNI, ad esempio, è la più grande con cui abbia mai avuto a che fare.

Oltre ad alloggiare il sistema di aspirazione, che convoglia lo sporco raccolto dal robottino in un apposito sacchetto, da cambiare ogni 6-8 settimane, ospita anche due taniche, una per l’acqua pulita e una per quella sporca. Davanti allo sportello che permette di accedere alle due taniche sono presenti tre pulsanti touch, per avviare la pulizia, il lavaggio dei panni e far tornare il robot alla base di ricarica. A proposito di questo devo segnalare che l’algoritmo che gestisce il ritorno e il parcheggio è davvero ottimo, il robot sceglie la strada più corta e non si perde in mille manovre o aggiustamenti: arriva, ruota di 180 gradi e si infila nel vano, attivando al suo arrivo l’aspiratore che ne svuota il serbatoio interno.

Manca la possibilità di riempire autonomamente il serbatoio del robot, funzione riservata al modello X1 OMNI, ma non è un grosso difetto. Con un pieno d’acqua, a cui è meglio aggiungere qualche goccia del detergente sviluppato da ECOVACS (da acquistare separatamente), sono sempre riuscito a pulire a mia abitazione.

Al termine della pulizia viene avviata la procedura di lavaggio dei due panni, che vengono fatti ruotare su alcune spazzole fissate sul fondo, al fine di rimuovere lo sporco raccolto. L’acqua utilizzata viene poi aspirata e mandata nel contenitore dell’acqua sporca, da svuotare in maniera regolare per evitare cattivi odori. per evitare la formazione di muffe e di odori sgradevoli, i panni vengono asciugati con un getto d’aria calda, operazione che richiede un paio d’ore, ma nulla vieta di rimuovere manualmente i panni, risciacquarli e lasciarli asciugare su un termosifone nei mesi invernali o al sole nei mesi più caldi.

Un sacco di funzioni aggiuntive

La companion app è il centro di controllo ideale per un dispositivo di questo calibro, visto che permette di controllare anche i dettagli più piccoli del suo funzionamento. È possibile avviare o sospendere la pulizia, impostare l’ordine di pulizia, scegliere le singole stanze da pulire o disegnare delle aree. È possibile aggiungere aree in cui non aspirare o passare il mocio, ideale per quegli oggetti che si trovano temporaneamente sul pavimento (decorazioni, scatoloni, giochi dei bambini ecc.).

È perfino possibile creare una mappa tridimensionale della propria abitazione, anche se è una procedura abbastanza lunga. L’algoritmo riconosce infatti alcuni degli oggetti in casa ma la maggior parte di essi andrà comunque aggiunta manualmente. Sicuramente bella da vedere ma non così fondamentale, per cui potete anche non creare la mappa, ai fini del funzionamento e delle prestazioni la sostanza non cambia.

La presenza della telecamera frontale, utilizzata dal sistema AIVI 3.0 per riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti, consente di avere una funzione aggiuntiva, decisamente utile quando non siete in casa. Potete infatti trasformare il robot in una vera e propria sentinella, creando un percorso che tocca alcuni punti nella casa. Durante il suo compito X1 E OMNI scatterà delle immagini, che potranno essere viste direttamente dallo smartphone, per essere sicuri che non ci siano problemi in casa. Potrete utilizzarlo anche per interagire con chi è in casa, ad esempio con bambini o anziani, ma anche con i familiari, grazie a microfono e speaker presenti nel robottino.

Anche se X1E OMNI è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, dispone di Yiko, che permette di avere un controllo decisamente completo e accurato sulle funzioni. Se con i due assistenti più utilizzati nel campo della domotica potete solo avviare e fermare la pulizia, Yiko vi permetterà di pulire una determinata stanza, una zona (sotto al letto, davanti alla doccia, ovviamente avendo creato una mappa 3D), lavare o asciugare i mop, svuotare il serbatoio e molto altro, tutto rigorosamente in italiano.

E poi presente una serie di funzioni sperimentali, che ECOVACS può ampliare con aggiornamenti del firmware, che permettono di riconoscere gli escrementi degli animali o lo sporco più voluminoso, per evitare di spararlo in giro per la casa. E la pulizia profonda degli angoli riduce la necessità di utilizzare un normale aspirapolvere per raggiungere i punti più difficili.

Ottima l’autonomia, visto che la batteria interna permette di pulire oltre 90 metri quadri a potenza media e avere ancora oltre il 30% di carica residua. Con una pulizia giornaliera, o con almeno 3-4 pulizie a settimana, non servirà utilizzare una potenza maggiore. Ho riscontrato qualche difficoltà solo in modalità Turbo+, la più potente, che mi ha costretto a una ricarica intermedia prima di poter finire la pulizia, ripresa ovviamente dal punto in cui era stata interrotta.

In conclusione

Il prezzo di listino di ECOVACS DEEBOT X1 E OMNI è decisamente elevato, parliamo di 1.299 euro, e per molti potrebbe essere un freno. Va però considerato che si tratta di un robot decisamente completo, ricco di funzioni e quasi completamente autonomo, in grado di tenere pulita la casa con un intervento minimo da parte dell’utente.

In occasione del lancio potete acquistarlo su Amazon a soli 899 euro, con un risparmio di ben 400 euro. Per i più veloci ci sarà anche un kit di accessori del valore di 115 euro in regalo che include un sacchetto di ricambio per la polvere, il DEEBOT Buddy Kit, un flacone di soluzione detergente e dei pad sostitutivi.