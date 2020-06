Buone notizie per gli utenti che hanno deciso di dare fiducia a Realme: a quanto pare il produttore asiatico vuole fare sul serio anche qui in Italia e ha portato sul suo store ufficiale alcuni interessanti dispositivi.

Realme porta in Italia 4 nuovi device

Ci riferiamo in particolare a questi quattro prodotti, lanciati soltanto di recente:

Realme Watch , ossia uno smartwatch con display touch a colori e 4 cinturini colorati, che sarà disponibile a 49,99 euro per i primi 100 pezzi e poi a 54,99 euro

Se desiderate approfittare dell’iniziativa pensata dal produttore asiatico per festeggiare l’esordio di questi nuovi dispositivi ed in virtù della quale è possibile acquistarli a prezzo scontato, non avete tempo da perdere: andate subito sullo store ufficiale.