Amanti ed allenatori di Pokémon Go, questa settimana avrete modo di utilizzare Giratina in Forma Alterata come protagonista del raid da remoto. La modalità di gioco disponibile agli allenatori di livello 5 o superiore, permetterà ai giocatori di partecipare ai raid disponibili nella schermata Dintorni o direttamente visualizzati sulla mappa di gioco. Per partecipare al raid da remoto è ovviamente necessario acquistare un biglietto raid da remoto direttamente dal negozio.

Raid da remoto e offerte nel negozio

Il raid da remoto di questa settimana si svolgerà domani 6 maggio 2020 dalle 18:00 alle 19:00. Per ottenere un biglietto raid da remoto sarà necessario:

aprire l’app Pokémon Go – qui per iOS e qui per Android;

toccare l’icona della Poké Ball > Negozio;

scorrere in basso fino alla sezione Strumenti;

acquistare un biglietto raid da remoto al costo di 100 Pokémonete.

Attenzione: se disponete già di 3 o più biglietti raid da remoto all’interno della Borsa, non sarà possibile acquistarne di altri.

In aggiunta a ciò, i giocatori Pokémon Go potranno sfruttare nuove offerte da 1 Pokémoneta all’interno del negozio. Queste, in rotazione ogni settimana, adesso prevedono:

Aroma x3;

Poké Ball x20;

Baccalampon x15;

Baccananas x10.

Quindi, spendendo 1 Pokémoneta all’interno del negozio fino alle 22:00 di lunedì 11 maggio 2020, avrete modo di ottenere gli oggetti sopracitati.