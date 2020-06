Plex è un servizio streaming multimediale molto popolare e con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android, la versione 8.2.0, il team di sviluppatori ha rimosso la necessità di avere un account per poter sfogliare e trasmettere in streaming i contenuti gratuiti.

Le novità di Plex 8.2.0 per Android

Stando al changelog ufficiale, tra le altre novità introdotte da tale aggiornamento troviamo anche modifiche al design (per esempio per le schermate dei dettagli multimediali), la correzione di vari bug (come quello che riguarda la visualizzazione dei contenuti in modalità griglia con i filtri, quello relativo al crash dell’applicazione in caso di rimozione di un amico e quello che causa eventuali crash nel caso in cui si decide di annullare la registrazione nella schermata di pianificazione del DVR), il miglioramento del funzionamento di Live TV e un miglioramento della stabilità generale.

Come scaricare la nuova versione dell’applicazione

Potete scaricare la versione 8.2.0 di Plex per Android dal Google Play Store, dall’Amazon App Store o da APK Mirror.

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento.

