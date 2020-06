Si avvicina a grandi passi il momento dell’arrivo anche in Europa di OPPO Watch, ossia il primo smartwatch di questo produttore, device che è stato lanciato lo scorso marzo in Cina.

Ricordiamo che a caratterizzare tale orologio è senza dubbio il suo design non troppo originale: basta un rapido sguardo, infatti, per notare una marcata somiglianza con Apple Watch.

Dal database dell’FCC arriva la conferma della certificazione di OPPO Watch (numero modello OW19W12) e, di conseguenza, del suo sempre più vicino lancio in Europa.

Grazie all’FCC abbiamo anche la possibilità di guardare alcune foto dal vivo dell’orologio e la conferma che il device sarà venduto pure attraverso Amazon.

Immagini e caratteristiche di OPPO Watch

Ricordiamo che tra le principali feature dello smartwatch di OPPO troviamo un display AMOLED da 1,9 pollici, una cassa in alluminio in due dimensioni (41 mm e 46 mm), due pulsanti fisici, un processore Qualcomm Snapdragon 2500 Wear, 8 GB di memoria integrata, funzionalità ECG e il supporto eSIM.

Sarà interessante scoprire a quale prezzo OPPO lo lancerà in Europa, anche per capire in che rapporto si andrà a porre con il suo “gemello” Apple Watch