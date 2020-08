Nel 2020 OnePlus ha ampliato il proprio portafoglio con uno smartphone di fascia media (OnePlus Nord), cuffie true wireless (OnePlus Buds) e modelli TV e nei prossimi mesi potrebbe entrare anche nel settore degli smartwatch con un device chiamato OnePlus Watch.

Questo nome è apparso nel database dell’IMDA (Infocomm Media Development Authority) con numero modello “W301GB“.

In arrivo OnePlus Watch

OnePlus ha sempre rilasciato prodotti simili a OPPO, una società dello stesso gruppo, che ha lanciato di recente un proprio smartwatch con sistema operativo Wear OS by Google e non appare così strano, pertanto, che OnePlus Watch possa puntare su una soluzione analoga.

Un dipendente di OnePlus ha confermato che l’azienda è al lavoro su uno smartwatch da circa un anno e ciò potrebbe significare che il suo lancio sia ormai imminente.

Già da qualche anno si vocifera del possibile lancio di uno smartwatch da parte di OnePlus (nel 2016 il CEO Carl Pei ha persino mostrato degli schizzi di un possibile prototito). Che sia finalmente arrivato il momento per OnePlus di entrare anche in questo settore così di moda per ora?