OnePlus, dopo aver presentato i modelli Q1 e Q1 Pro, tornerà nuovamente a concentrarsi sulla fascia entry level del mercato con un smart TV di un certo livello. A darci conferma di ciò ci pensa direttamente Pete Lau, CEO di OnePlus, che durante una intervista fiume ha lungamente parlato di alcuni aspetti fondamentali circa la realizzazione del nuovo smart TV, dove il design e l’esperienza utente rappresentano i più importanti.

Piccolo prezzo ma grandi qualità

La compagnia è ancora intenzionata a presentare un prodotto con un listino prezzi inferiore a 20 mila rupie indiane, circa 235 euro al cambio, ovvero meno di 1/3 del prezzo richiesto per i TV di fascia alta. Nonostante ciò, Pete Lau assicura che il modello sarà caratterizzato da un profilo spesso appena 6,9 mm, il che lo renderà ancora più sottile di quello di OnePlus 8.

Il device, il cui spessore tenderà ad aumentare verso la porzione inferiore, sarà inoltre caratterizzato da cornici estremamente sottili in grado di offrire un rapporto display/telaio pari al 95%. Ma, proprio sulla porzione inferiore, gli ingegneri OnePlus hanno lavorato duramente per integrare un sistema audio di nuova generazione. Il smart TV di OnePlus integrerà due speaker ruotati di 90° in grado di offrire un’esperienza di ascolto di primo livello, soprattutto per quanto riguarda le basse frequenze.

Purtroppo Pete Lau non si è sbottonato per quanto riguarda la presenza di particolari feature software e per la user experience, ma non ha nascosto che l’azienda ha in serbo numerose novità pensate per soddisfare a pieno la mentalità “Never Settle” che guida l’azienda durante la realizzazione di qualsiasi prodotto.

Come è ormai quasi certo che avverrà anche nel ramo mobile con l’arrivo di OnePlus Z, il prossimo 2 luglio è probabile che OnePlus stravolgerà nuovamente il mercato dei smart TV di fascia entry level con caratteristiche hardware e design notoriamente più affini a prodotti ben più costosi.

