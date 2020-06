Dopo l’arrivo dell’aggiornamento di OnePlus TV che ha portato il supporto a Netflix, in queste ore l’azienda cinese svela il contenuto dell’aggiornamento OnePlus TV OTA 4 appena entrato in rollout ufficiale per tutti gli utenti muniti del dispositivo.

Novità aggiornamento OnePlus TV OTA 4

Uno degli aspetti più importanti dell’aggiornamento OnePlus TV OTA 4 è certamente il miglioramento dell’esperienza generale durante l’utilizzo di Netflix, soprattutto per quanto riguarda la stabilità della connessione ai server. L’update aggiunge anche il supporto AirPlay ad applicazioni di terze parti così come la risoluzione di un errore che impediva l’installazione dell’applicazione MX Player.

Ma ecco il changelog ufficiale di OnePlus TV OTA 4:

aggiunta supporto AirPlay ad applicazioni di terze parti;

risoluzione di un problema che impediva l’installazione di MX Player;

migliorata la qualità della connessione ai server Netflix;

correzione di alcuni problemi di rollback per diverse applicazioni scaricate dopo l’aggiornamento OTA;

migliorato l’effetto Ultra Smooth al fine di renderlo più evidente;

migliorata l’accuratezza dello spazio colore, luminosità e MEMC in relazione all’effetto visualizzato.

Come aggiornare OnePlus TV

L’aggiornamento OnePlus TV OTA 4 è attualmente in fase di rollout durante tutto il mese di giugno. Volendo, come esplicitato da Catherine W. nel post ufficiale del forum di OnePlus, gli utenti possono inviare il seriale del proprio TV per ricevere una versione preliminare dell’OTA. Per scoprire il seriale di OnePlus TV basta seguire il percorso: Settings > More Settings > About > Status > Serial Number.

Per tutti gli altri utenti, l’aggiornamento vi verrà notificato automaticamente dal sistema non appena sarà disponibile per il vostro OnePlus TV.

