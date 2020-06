Pare che il team di OnePlus sia al lavoro su un nuovo prodotto che rappresenta un’assoluta novità per questa azienda: stiamo parlando di una giacca da allenatore.

A dire del colosso cinese, negli anni la community di utenti che si sono appassionati a questo brand ha dimostrato di poter vantare grandi “creatività e abilità artistiche” e l’azienda vuole dare loro uno sbocco con un concorso che ha come obiettivo quello di progettare una giacca con il tema di “We and OnePlus”.

Come funziona il concorso di OnePlus

C’è tempo fino al 5 giugno per iscriversi al concorso ed entro il 15 giugno il proprio progetto di giacca va inviato al produttore per essere sottoposto al giudizio di un’apposita giuria, che sceglierà i migliori otto, che poi potranno essere votati da tutti gli utenti per stabilire quale dovrà essere il vincitore dell’iniziativa (il 25 giugno ci sarà il verdetto).

I vincitori riceveranno una giacca in edizione limitata e un viaggio al prossimo evento di lancio fisico di OnePlus (magari per queste cuffie), con inclusi un pernottamento e un volo.

Per ulteriori informazioni su tale iniziativa e per proporre la vostra candidatura, vi rimandiamo al post ufficiale sul forum del produttore. Non ci resta altro da fare che augurarvi buona fortuna.