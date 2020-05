Quello che vedete in copertina è il render delle nuove cuffie Vivo TWS Neo, che dovrebbero essere presentate nel mese di giugno. Eppure è quasi certo che sarà anche il design delle OnePlus Buds, le cuffie true wireless del produttore cinese, che spesso condivide il design dei suoi prodotti con quelli di Vivo.

Dall’immagine si capisce che si tratterà di cuffie di tipo open-ear, prive quindi di un adattatore in silicone per adattarsi all’orecchio. Si tratta della soluzione adottata da Apple con le sue AirPods e ripresa nel tempo da numerosi altri produttori. Sul case è visibile un LED verde, che dovrebbe indicare lo stato di carica della batteria interna ed è possibile che sia presente un LED nella parte interna per indicare la carica residua degli auricolari.

Il render è sostanzialmente identico agli sketch che vi avevamo mostrato pochi giorni fa e la versione OnePlus dovrebbe semplicemente differire per il logo posto nella parte frontale. Il lancio delle cuffie OnePlus Buds è previsto per il mese di luglio, quando dovrebbero essere presentate insieme a OnePlus Z, il secondo medio gamma di OnePlus ad anni di distanza da OnePlus X.

Manca ancora la certezza relativa alle specifiche tecniche ma secondo Engadget, che è riuscita a ottenere l’immagine in anteprima le cuffie Vivo, e di conseguenza quelle OnePlus, dovrebbero utilizzare un drive da 14,2 millimetri e offrirebbero un’autonomia complessiva di 27 ore, che include la carica delle cuffie e quella ottenibile tramite la custodia.

È quasi certa la presenza del supporto aptX Adaptive mentre non è sicuro che sarà inserito un sistema di cancellazione attiva del rumore, che potrebbe incidere in maniera significativa sull’autonomia. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando Vivo presenterà la sua versione e potremo fornirvi maggiori dettagli.