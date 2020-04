MediaWorld, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, continua a puntare con forza sullo shopping online con offerte all’ordine del giorno, la nuova iniziativa promozionale si chiama “Perfect Day” e sarà attiva da oggi, 23 aprile 2020, fino al 30 aprile prossimo.

Anche in abbinamento alle offerte “Perfect Day” di MediaWorld è prevista la consegna a casa gratuita su numerosi prodotti, come specificato nelle rispettive pagine dedicate, e non manca neppure la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Insomma, se poco fa vi abbiamo presentato le offerte del giorno di oggi di MediaWorld, adesso passiamo ad una selezione di offerte attive per una settimana a partire da oggi.

Offerte MediaWorld “Perfect Day” (23 – 30 aprile 2020)

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili. Le abbiamo già suddivise per categoria merceologica per facilitarvi la ricerca dei prodotti di vostro interesse.

Smartwatch e smartband in offerta da MediaWorld

Computer e tablet in offerta da MediaWorld

Smart Home in offerta da MediaWorld

Bici e monopattini elettrici

Droni in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte del “Perfect Day” di MediaWorld sono disponibili al link seguente:

OFFERTE MediaWorld Perfect Day