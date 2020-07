Torniamo a parlare di Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, per via di una nuova iniziativa promozionale attivata sullo store online: gli Star Days sono iniziati nella giornata di ieri, 16 luglio 2020, e termineranno il 19 luglio prossimo e coinvolgono numerosi e vari prodotti tech.

Queste nuove offerte targate Euronics si affiancano al nuovo volantino di cui vi abbiamo parlato nei giorni addietro e ai Samsung Days ancora attivi.

Offerte “Star Days” di Euronics (16 – 19 luglio 2020)

Gli Star Days di Euronics comprendono tante e varie offerte su prodotti tecnologici. Eccone alcuni esempi suddivisi per categoria di appartenenza.

Smartphone in offerta da Euronics

Cuffie in offerta da Euronics

Smart TV in offerta da Euronics

Computer in offerta da Euronics

Altri prodotti in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte degli Star Days di Euronics sono disponibili al link sottostante:

Offerte Star Days Euronics (fino al 19 luglio)

