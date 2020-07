Torniamo a parlare di Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, per via di un nuovo volantino in arrivo presso i punti vendita della piattaforma Dimo: intitolato “Tecno estate“, sarà attivo da domani (16 luglio) al 5 agosto 2020 e comprende offerte sui prodotti tech più disparati, dagli smartphone ai monopattini elettrici, passando per smart TV ed elettrodomestici.

Insomma, a pochi giorni dal lancio dei Samsung Days, in casa Euronics c’è una nuova serie di offerte da conoscere nel dettaglio.

Offerte “Tecno estate” di Euronics (16 luglio – 5 agosto 2020)

Il volantino “Tecno estate” di Euronics comprende ovviamente tante e varie offerte su prodotti tecnologici. Eccone alcuni esempi suddivisi per categoria di appartenenza.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Samsung Galaxy Watch Active 2 a 279 euro

Apple Airpods a 139 euro

LG TWS HBS-FN6 a 149 euro

Garmin vivoactive 3 a 169,90 euro

Garmin Instinct Solar a 399 euro

Computer e tablet in offerta da Euronics

Apple MacBook Pro a 1699 euro

Huawei Matebook D14 a 649 euro

Microsoft Surface GO 2 a 639 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 399 euro

Queste e tutte le altre offerte del volantino di Euronics Dimo “Tecno estate” sono consultabili qui di seguito, dove trovate il volantino nella sua interezza. Ecco, invece, il link allo store online Euronics per le offerte disponibili lì:

