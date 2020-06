Esselunga si appresta a lanciare un nuovo volantino di offerte: intitolato “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici“, il volantino in questione sarà attivo nei punti vendita espressamente indicati a partire da domani, 11 giugno 2020, fino al 24 giugno.

Offerte del volantino “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici” di Esselunga

Come al solito, le offerte sono già state suddivise in base alle categorie di appartenenza dei prodotti, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse.

Smartphone in offerta da Esselunga (+1 euro per lo speaker in regalo)

Cuffie in offerta da Esselunga

Apple AirPods 2019 a 129 euro

Auricolari Twin Music Hero a 19,95 euro

SBS BT490 a 49,95 euro

Altri prodotti in offerta da Esselunga

Smart TV LG 55UM7100 a 369 euro

Smart TV LG 43UM7450 a 289 euro

Smart TV Samsung UE50RU7090UXZT a 339 euro

Google Chromecast 2 a 34,90 euro

Tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 a 195,30 euro

Amazfit Bip Lite a 34,90 euro

Monopattino elettrico i-bike a 279,90 euro

Per tutte le altre offerte del volantino in arrivo domani da Esselunga e per scoprire l’elenco completo dei punti vendita aderenti, vi invitiamo a prendere visione delle immagini seguenti.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Leggi anche: Ecco monopattini e biciclette elettriche da acquistare con il bonus mobilità elettrica